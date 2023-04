Ontslagen directeur spant zaak aan tegen Atria: ‘Waarom word ik behandeld als crimineel?’

In de rechtszaal hangt een gespannen sfeer. Aan de ene kant zit de oud-directeur Kaouthar Darmoni met tranen in haar ogen. Ze klaagt haar oude werkgever Atria aan, omdat ze vindt dat Atria haar onterecht beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. “Waarom word ik behandeld als crimineel, of als een seksuele pervert?”, vraagt Darmoni.

Darmoni (54) kwam in december vorig jaar in opspraak, nadat de Volkskrant een artikel over haar had gepubliceerd. De krant schreef dat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en dat ze daarom was ontslagen. Darmoni was de directeur van kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria. Woensdag was de zitting in de rechtbank Amsterdam.

‘In bh of string op de werkvloer’

Uit onderzoek bleek onder meer dat Darmoni de uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek manipuleerde en onwaarheden vertelde over haar opleidingen en werkervaring. Beide beschuldigingen kloppen niet volgens Darmoni.

In dat onderzoek zijn ook klachten van 23 werknemers opgenomen. Darmoni zou zich meermaals hebben uitgekleed op de werkvloer, tot ze in haar bh of string op de werkvloer stond. Elke maandagochtend verplichtte ze haar medewerkers te buikdansen. ‘Soms drukte ze bij het dansen haar borsten of billen tegen je aan’, zegt een oud-medewerker tegen de Volkskrant.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer wordt steeds vaker gemeld. Zo krijgt Martijn van de Beek van Hoffmann, die fraude en integriteitsschendingen op de werkvloer onderzoekt, steeds meer verzoeken van organisaties voor een onderzoek. Het gaat om zaken waarin sprake is van bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, pestgedrag of intimidatie.

‘Hot topic’

“Voorheen hadden we een aantal zaken per jaar. Nu bestaat bijna de helft van ons werk uit dit soort onderzoeken”, zegt Van de Beek. En dat neemt elk jaar toe. In 2021 deed Hoffmann 31 onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij organisaties, in 2022 waren dat er 95. De teller staat dit jaar al op 26 zaken.

“Grensoverschrijdend gedrag is een hot topic”, zegt advocaat Huib van Hapert die Atria bijstaat in zijn pleidooi. Hij noemt een aantal recente zaken, zoals het tv-programma The Voice of Holland, Matthijs van Nieuwkerk en Studio Sport. Ook Van de Beek wijst naar die grote mediazaken. Organisaties worden zich volgens hem bewust van het feit dat het ook bij hen kan gebeuren. ‘Als ik er niets aan doe, kan het in de krant staan’, wordt gedacht. Ook de drempel om te melden wordt lager volgens Van de Beek. “Mensen accepteren ongewenst gedrag niet meer.”

Dat raakt meteen een gevoelige snaar. Grensoverschrijdend gedrag bevindt zich vaak in grijs gebied. “Gaandeweg wordt duidelijk wat mag en niet mag, en hoe onderzoek naar feiten plaatsvindt”, zegt advocaat Van Hapert tegen de rechter. Hij wijst op de rechtszaak van Kamerlid Nilüfer Gündoğan tegen Volt. Volt heeft haar vorig jaar wegens grensoverschrijdend gedrag uit de partij gezet. “Eerst won zij, in hoger beroep won Volt. Die uitspraak hanteren wij nu als maatstaf”, zegt Van Hapert.

Ook in deze zaak zoekt Van Hapert naar wat mag en niet mag. “Ik hoor graag wat uw uitspraak hierover is”, zegt Van Hapert tegen de rechter. “Dat gebruik ik in mijn advies aan een cliënt in een volgende zaak.”

‘Een groot moddergevecht’

Van de Beek ziet hoe rechtszaken over grensoverschrijdend gedrag als voorbeeld dienen voor volgende zaken. “Het thema is actueel en nieuw.” Hij ziet dat onzorgvuldige onderzoeken vaak tot problemen leiden. Bij The Voice werd het onderzoek bijvoorbeeld gedaan door een advocatenkantoor. Zij hadden 68 meldingen en onderzochten er maar elf. “Dat lijkt mij geen volledig onderzoek. Een advocaat is ook geen onpartijdige onderzoeker.”

Een aantal zaken van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer stond sinds 2020 in de belangstelling. Het grootste deel, ongeveer 85 procent, haalt de rechter niet volgens Van de Beek. “Het ontaardt vaak in één groot moddergevecht.”

Darmoni zegt dat ze onterecht is ontslagen. Ze eist onder meer schadevergoeding en doorbetaling van haar loon. Atria zegt dat haar ontslag terecht is. Beide partijen doen stevige beschuldigingen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

