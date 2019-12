Onthaasten met de puzzels van Jan van Haasteren

Het is kerstvakantie en dat betekent: puzzeltijd! Bijvoorbeeld met de beroemde, keukentafelvullende, stripachtige legpuzzels van Jan van Haasteren. Het 83-jarige puzzelfenomeen maakt vanuit huis nog steeds drie platen per jaar. Alles met de hand.

Ja hoor, we mogen even boven kijken in de werkkamer, maar we mogen ábsoluut niet bekendmaken wat er op zijn nieuwste tekening te zien is. Strikt geheim tot september 2020, als deze puzzel uitkomt. “De fans zijn zo fanatiek, zo nieuwsgierig. Daarom doen we voorpublicaties pas zes weken van te voren”, zegt dochter Saskia de Rijk-Van Haasteren (51), die de zakelijke kant doet van het ‘merk’ Jan van Haasteren.

Puzzeluitdaging

Van Haasterens werkkamer is een tamelijk gewone studeerkamer op de eerste verdieping van zijn huis in Bergen (N-H). Links staat een computer en kopieerapparaat, rechts een ouderwetse tekentafel waar de nieuwste prent – op ware grootte van een puzzel van duizend stukjes – met schildersplakband is opgespannen. “Dit is een puzzel-uitdaging: een lang, wit stuk”, wijst hij aan op de tekening. “En met die boom hier gaan ze het ook lastig krijgen.”

‘Ze’ zijn de puzzelaars, de Jan van Haasteren-fans. En dat zijn er nogal wat. Jong en oud zijn bekend met zijn puzzelprenten. Spellenbedrijf Jumbo, de exclusieve uitgever van Jan van Haasteren-puzzels, deelt geen verkoopcijfers, maar laat wel weten dat een op de drie door hun verkochte puzzels een Jan van Haasteren is. Jumbo is met 62 procent marktleider op legpuzzelgebied.

Stripverhaal

De Van Haasteren-legpuzzels kenmerken zich door de drukke, humoristische taferelen in een thema, als een stripverhaal in één grote tekening. In de loop der jaren zijn er tal van vaste figuurtjes ontstaan – de Sinterklaas, de indiaan, het papieren vliegtuigje – die de fans telkens weer in een andere arena tegenkomen. Samen met twee andere tekenaars van de ‘Studio Jan van Haasteren’ levert de maestro negen puzzels per jaar af.

Tijdens het interview op een zonnige maandagmorgen vertelt Van Haasteren – donkerblauw vest, spijkerblouse, leesbril aan een koordje – bescheiden maar gepassioneerd over zijn werk. Ook is hij, na al die jaren, kritisch op zich zelf. “Als ik een plaat inlever, denk ik bij sommige details nog weleens: ik weet het niet hoor.” Hij serveert koffie in de lichte eet­kamer, op de schouw staat een foto van zijn in 2015 overleden vrouw Romi.

Van Haasteren tennist twee keer per week en soms gaat hij voor een boodschap het dorp in, voor de rest zit hij nog elke dag achter de tekentafel. Eerst schetsen, dan een eerste versie met potlood, dan alle lijntjes overtrekken met een omsteekpennetje en Oost-Indische inkt, vervolgens de tekening natmaken, opspannen – ‘anders gaat het bobbelen’ – en inkleuren met ecoline.

Ooit deed hij twee maanden over één prent, nu zijn dat er drie. “Dan denk ik een vlotte lijn getrokken te hebben, maar zie ik achteraf dat er toch een flinke bibber in zit. Dat corrigeer ik dan wel weer, maar het gaat wel een stuk trager.” Even later: “Het irriteert me, maar ik moet me daar overheen zetten. Anders kan ik beter ophouden.”

Beeld Patrick Post

Van Haasteren begon zijn carrière in de reclamewereld, tekende daarna strips voor de studio van Marten Toonder en studio Geesink en begon in 1967 voor zichzelf. Vanaf zijn 65ste stortte hij zich volledig op de puzzels. Al meteen waren de platen populair, maar de laatste jaren is het publiek een stuk verbreed. “Puzzelen is een mindful ding geworden”, zegt dochter Saskia. “Eerst waren er de kleurboeken voor volwassenen, toen kwam handlettering en nu valt puzzelen daar ook onder.” Van Haasteren: “Het is anti-stress, veel mensen hebben er baat bij.”

Dagelijks krijgt Van Haasteren fanmail over hoe mensen de haast therapeutische werking van het puzzelen ervaren. “We horen veel van mensen die een dierbare hebben verloren en troost halen uit het puzzelen. Dat is een mooie verdienste.” Later: “Die presentatrice, met die kat... hoe heet ze nou – o ja, Marieke Elsinga, zij puzzelt ook Jan van Haasteren-puzzels. Dat zei ze op Twitter. En die tennisster, Kiki Bertens, puzzelt ook! Jeetje mina, dat vond ik wel ontzettend leuk.”

Van Haasteren is nu 83. Denkt hij weleens na over stoppen, over of het ooit minder zal gaan? “Nee hoor, daar sta ik niet bij stil. Dat zit bij ons in de familie; wij doe gewoon of er niks aan de hand is. Soms vraag ik me ook weleens af hoor: wanneer komt nou dat moment dat ik er geen trek meer in heb?” “Ik denk dat dat moment nooit komt, pap.” Van Haasteren: “Nee, ik vrees het ook niet.”

Volgens marktonderzoeker NPD Group bedroeg de totale puzzelmarktwaarde afgelopen jaar 11,6 miljoen euro. De markt groeit significant; dit jaar is de groei al 22 procent ten opzichte van 2018. De populariteit is ook terug te zien in het NK Legpuzzelen, dat afgelopen jaar meer dan tweeduizend deelnemers had. Teams moeten zo snel mogelijk een speciaal voor het evenement gemaakte Jan van Haasteren-puzzel van duizend stukjes leggen. Het team ‘Puzzelgekte 1’ won vorig jaar in 58 minuten en 41 seconden.

