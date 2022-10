Onschuldige burger en natuurclub krijgen meer geld voor opruimen drugsafval.

Onschuldige burgers en natuurorganisaties zijn in de toekomst niet langer de dupe van grootschalige lozingen van drugsafval. Het kabinet gaat de subsidieregeling voor het opruimen en saneren van bodemvervuiling veroorzaakt door dumpingen fors uitbreiden. Lokale overheden die met hoge kosten blijven zitten, krijgen ook meer compensatie van het Rijk.

Het kabinet maakte dat plan vrijdagmiddag bekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer dringt al langer aan op een oplossing voor de opruimkosten van drugsafval. Lozingen van deze giftige chemicaliën door criminelen veroorzaken in een aantal gevallen grootschalige vervuiling van de bodem en het grondwater op het terrein van burgers, natuurorganisaties of de gemeente. De kosten komen vaak voor rekening van de terreineigenaar. De provincie Noord-Brabant en lokale overheden luidden eerder al de noodklok na verschillende ‘megadumpingen’.

De huidige subsidieregeling van maximaal 25.000 euro per dumping is in sommige gevallen bij lange na niet genoeg. Daarom komt er vanaf 2023 een verruiming waarbij particulieren en lokale overheden de schade krijgen vergoed tot maximaal 200.000 euro per dumping. Tot 50.000 euro moeten lokale overheden vijftig procent aan eigen bijdrage betalen. Bij grootschalige dumpingen in 2021 en 2022 komt er een overgangsregeling, waarvoor 1,5 miljoen euro opzij is gelegd.

Uitzonderlijke lozingen drugsafval

Het kabinet hoopt dat de milieuvervuiling hierdoor sneller wordt aangepakt, om verspreiding via grondwater te voorkomen. Het uitgangspunt is dat de overheid het geld (naderhand) probeert terug te krijgen van de daders, al zijn die vaak niet in beeld. “Criminelen dumpen hun drugsafval, omdat ze alleen uit zijn op zoveel mogelijk winst. Dat doen ze over de ruggen van onschuldige burgers, de natuur en ten koste van onze veiligheid’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius van justitie en veiligheid.

Trouw schreef afgelopen tijd over twee recente ‘megadumpingen’ in Noord-Brabant. In onder meer de gemeente Zundert, Deurne en in natuurgebied De Brabantse Wal is het milieu zwaar vervuild geraakt met chemicaliën van drugsproductie, waarbij de kosten in de vele honderdduizenden euro’s lopen. Voor deze uitzonderlijke gevallen gaat het ministerie van infrastructuur en waterstaat de saneringskosten volledig betalen. Er wordt geprobeerd om deze kosten te verhalen op de (mede-)veroorzakers.

Lozing ten koste van natuur

Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap is in zijn nopjes. Hij komt regelmatig lozingen tegen in zijn natuurgebied en is ook betrokken bij de ‘drugsput’ op de Brabantse Wal. “Ik ben echt vreselijk blij, dit is waar ik al een jaar of tien, vijftien, op aan het hopen ben.” De Jonge begreep nooit waarom natuurorganisaties moeten opdraaien voor de opruimkosten. “Altijd heb ik dit zo onrechtvaardig gevonden en het gaat rechtstreeks ten koste van geld voor natuurbeheer. Het is het zuurste geld dat je kunt uitgeven.”

Hoewel de provincie het dossier heeft overgenomen op de Brabantse Wal is het volgens de Jonge “waarschijnlijk de duurste dumping ooit” voor de natuurorganisatie, alleen al vanwege de vele uren werk die de boswachter en zijn collega’s hebben gemaakt rondom de dump.

Advocaat Faton Bajrami reageert voorzichtig positief. Hij staat Toon Francken (90) uit het Brabantse Rijsbergen bij. Op zijn terrein is grote verontreiniging gevonden, met vele tonnen schade. Die lozing is expliciet genoemd in het kabinetsplan, maar de overheid wil wel proberen het geld terug te krijgen van (mede)veroorzakers. De gemeente Zundert is van mening dat Francken verwijtbaar heeft gehandeld en daarom zet zij de procedures tegen de hoogbejaarde man door om het opruimgeld terug te krijgen, laat een zegsman weten.

