Ons werk was niet voor niks, vinden Nederlandse veteranen ondanks de opmars van de Taliban

Al weken zijn de Taliban in Afghanistan bezig met een razendsnelle opmars. Sinds de Verenigde Staten en andere Navotroepen in mei begonnen aan een rappe terugtocht, neemt de terroristische groepering de ene na de andere stad in.

Dit weekend viel onder meer ook Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, waar Nederlandse troepen tussen 2011 en 2013 lokale politieagenten trainden. Voor Afghanistanveteranen die daar of elders in het land op missie gingen is het ‘uiterst pijnlijk’ om te zien hoe het regeringsleger onder de voet wordt gelopen, meldt Roy Grinwis.

Tegenwoordig werkt Grinwis als veteraan bij het ministerie van defensie aan de ‘procedure Afghaanse tolken’, maar in 2007 zat hij als infanterist in Deh Rawood, in Uruzgan. Een stad die nu weer in handen is van de Taliban. Hij heeft veel contact met Afghanen die hij na zijn missie leerde kennen en hoort van hen hoe de situatie zich ontwikkelt. “De Taliban zijn daar vreselijk aan het huishouden”, zegt hij. “Er worden mensen vermoord, omdat ze niet op de grond zitten, maar een stoel in huis hebben. Dat zou westers zijn.”

Roy Grinwis was in 2007 op missie in Afghanistan.

Hij is niet de enige veteraan die zijn zorgen uitspreekt over het lot van bekenden in het gebied. Ook Niels Roelen, oud-majoor en schrijver van verschillende boeken, onder meer over de oorlog in Afghanistan, denkt veel aan de mensen die hij er ontmoette. “Ik heb een foto van een Afghaans peloton waarmee ik op patrouille ben geweest. Als ik daarnaar kijk, denk ik: wie van die jongens met wie ik thee heb gedronken, heb gegeten en heb gewerkt is nog in leven? En wat gebeurt er met hun families?”

Kinderen hebben door ons een redelijk normale jeugd gehad

Maar hoe pijnlijk de recente ontwikkelingen ook zijn, van een mislukte missie willen de mannen niet spreken. Ook Robbert Miedema niet. Ook hij was in 2007 en 2008 een tijd in Uruzgan. En ook hij vindt het lastig te zien hoe gebieden, waaruit hij nog de Taliban hielp te verdrijven nu weer door die groepering worden ingenomen. Toch steekt het hem als mensen op basis daarvan concluderen dat alle moeite dus voor niets was.

“Ten eerste heeft het tijdelijk verlichting gebracht toen we daar waren”, legt hij uit. “Kinderen hebben daardoor een redelijk normale jeugd kunnen hebben. Maar daarbij zijn er ook echt wel veranderingen uit voortgekomen. Er zijn nu meer scholen bijvoorbeeld, waardoor mensen beter zijn opgeleid.”

Ook Roelen vindt dat de Nederlandse veteranen nog altijd trots mogen zijn op het werk dat ze in Afghanistan verrichtten. Al vreest hij dat het niet voor iedereen even makkelijk zal zijn om dat zo te zien. “Ik maak me wel zorgen om mensen die het toch al moeilijk hebben na hun missie”, zegt hij. Mensen met PTSS bedoelt hij dan bijvoorbeeld. Voor wie het vele negatieve nieuws over Afghanistan misschien te veel is.

In de Facebookgroepen waarin Roelen actief is houdt hij de berichten extra goed in de gaten om te zien of er iemand is over wie hij zich zorgen moet maken. “Dan vraag ik me af: moet ik even een mailtje sturen, of even bellen? Ik kan natuurlijk niet de hele wereld op mijn schouders nemen, maar ja, het zijn wel mijn kameraden.”

Niels Roelen in Afghanistan, 2007. Beeld Niels Roelen

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV), een samenwerkingsverband van zorginstellingen, binnen en buiten defensie, zegt signalen over veteranen die last hebben van de recente gebeurtenissen in Afghanistan heel serieus te nemen. Al is er volgens voorzitter en psychiater Berend Berendsen geen reden om nu acute problemen te vrezen. Bij het Veteranenloket, dat veteranen kan doorverwijzen naar passende hulp, zijn de afgelopen maand niet meer aanmeldingen binnengekomen dan anders. Zoals gebruikelijk in de zomer daalde het aantal hulpzoekenden iets. “Maar mochten er meer aanmeldingen komen, dan staan we daar klaar voor”, benadrukt Berendsen. “We volgen de ontwikkelingen in Afghanistan natuurlijk wel en behandelaars houden ook bij lopende behandelingen goed in de gaten of die van invloed zijn op het welzijn van de cliënt.”

Het kruipt onder je huid

Miedema kan zich in elk geval goed voorstellen dat het nieuws over Afghanistan voor sommige collega’s een trigger is. “Het kruipt onder je huid natuurlijk”, zegt hij. “Je hebt daar gezeten met een doel. Je hebt je werk goed gedaan en dan zie je dat dit gebeurt en de Taliban toch weer de overhand krijgt. Dat is heel zuur. Iedereen moet dat op z’n eigen manier verwerken.”

Sommige veteranen zouden het liefst weer terugkeren, zegt hij, om opnieuw te proberen stabiliteit te creëren in Afghanistan. Miedema wil dat zelf ergens ook wel, zegt hij. “Maar ik snap ook dat deze missies heel veel mensenlevens en heel veel gewonden hebben gekost. Op een gegeven moment moet een land het zelf doen. Het ziet er nu naar uit dat dat niet lukt, maar of het dan een oplossing is om er met een nieuwe troepenmacht heen te gaan, weet ik niet. De Taliban zeiden vanaf het begin: jullie hebben de horloges, wij hebben de tijd. Dat blijkt. Als je er opnieuw heen gaat, en je zit er weer twintig jaar, dan gebeurt daarna misschien wel precies hetzelfde.”

