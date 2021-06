‘Ons’ Janssen-vaccin blijkt toch niet goed genoeg. ‘Ben ik mooi klaar mee’

Vincent Schmitz (44) uit Delft las, vlak nadat hij de Janssen-prik had gekregen, het advies van de Gezondheidsraad. ‘Ben ik mooi klaar mee’

“Twaalf minuten nadat ik een Janssen-prik had gehad, kwam er een persalarm binnen op mijn telefoon: de Gezondheidsraad adviseert om Janssen niet voor jongere leeftijdsgroepen te gebruiken. Ben ik mooi klaar mee, was mijn eerste gedachte. Ik had net blij aan mijn vriendin geschreven dat ik geprikt was.

Ik heb wel even om mij heen gekeken. In de Broodfabriek in Rijswijk zaten nog veel meer mensen, ook net geprikt, te wachten. Je moet een kwartier blijven zitten om te kijken of je niet ineens omvalt. Ik zag anderen ook met hun mobieltje in hun hand – want ja, dat doe je als je zit te wachten – en dacht: misschien lezen zij wel hetzelfde als ik.

Er ontstond geen paniek, er werd ook niet over gesproken. Ik dacht vooral, terwijl ik daar zat: wat als ik dit bericht een halfuur geleden had gelezen? Had ik dan toch om een ander vaccin gevraagd? Ik weet het niet, maar ik denk van niet. Het is natuurlijk niet fijn als er over jouw vaccin gedoe is. Maar het nieuws is niet: iedereen met Janssen gaat binnen een jaar dood.

Al snel voelde ik berusting. Die prik zit er toch al in. Het is ook heel praktisch dat ik met één prik klaar ben, want zo’n vaccinatie neemt toch een hap uit je dag. De prik zit nu twee uur in mijn arm en ik ben gewoon weer aan het werk. Ik heb geen champagne opengetrokken, of zo. Of ik iets ga doen om het te vieren? Nee, hoewel: misschien best een goed idee.”