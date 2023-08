Onrust in Heerlen: blijft de spoedpost in het ziekenhuis wel open?

‘Een ongewenste ontwikkeling.’ Zo noemt het nieuwe provinciebestuur van Limburg de plannen van het ziekenhuis Zuyderland om de zorg op de locatie in Heerlen af te schalen. In een regio die kampt met vergrijzing en hardnekkige achterstanden die van generatie op generatie overgaan, is een volwaardig ziekenhuis van belang, schrijft het college in antwoorden op vragen vanuit de Provinciale Staten.

Half juli werd bekend dat het ziekenhuis in Heerlen mogelijk in haar huidige vorm verdwijnt. Het Zuyderland werkt aan verschillende toekomstscenario's en overweegt vanaf 2030 de spoedeisende hulp en een groot deel van de opnamebedden te verplaatsen naar de locatie in Sittard-Geleen. Het ziekenhuis in Heerlen krijgt een nieuw gebouw en het Zuyderland denkt na over welke zorg daar een plek moet krijgen. Ook als het zorgaanbod in de huidige vorm wordt behouden, zal een deel van de bedden verdwijnen, zo heeft het Zuyderland laten weten.

De belangrijkste reden voor die omwenteling is het personeelstekort, aldus bestuursvoorzitter David Jongen in een videoboodschap. Wegens het tekort aan mensen is het niet mogelijk om zowel in Geleen als in Heerlen alle intensive care-bedden en operatiekamers optimaal te benutten, ziet het Zuyderland. Jongen: “We hebben nu al een personeelsprobleem en dat wordt alleen maar groter de komende tien, twintig, dertig jaar. We hebben de plicht ervoor te zorgen dat de ziekenhuiszorg ook met minder personeel op goed niveau blijft.”

Ook in Zutphen boosheid vanwege minder spoedzorg

De plannen zijn nog niet definitief, maar hebben al veel onrust veroorzaakt. De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade, Brunssum en andere omliggende plaatsen keerden zich al tegen de vermindering van zorg. Een petitie vóór behoud van een volwaardig ziekenhuis werd meer dan 20.000 keer ondertekend.

Zuid-Limburg is niet de enige regio waar spoedzorg dreigt te verdwijnen. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld ook in Zutphen en omstreken boos geageerd op de beslissing van de Gelre Ziekenhuizen om de verloskamers van het ziekenhuis in Zutphen te sluiten, waardoor het niet meer mogelijk is daar te bevallen. ‘s Nachts gaat daar vanaf september bovendien de spoedeisende hulp dicht voor complexe zorg.

Ook het VUmc in Amsterdam besloot wegens het personeelstekort onlangs de spoedeisende hulp te sluiten gedurende de nacht en patiënten door te verwijzen naar het AMC. In Zoetermeer zijn plannen om de geboortezorg af te bouwen en zwangeren door te verwijzen naar het ziekenhuis in Den Haag.

Nog altijd tienduizenden patiënten per jaar

Het is goed mogelijk dat meer ziekenhuizen volgen. Door de personeelstekorten en de steeds groter wordende zorgvraag worden spoedposten nu al met regelmaat tijdelijk gesloten. Toch ligt de kwestie extra gevoelig in de mijnstreek. De regio Heerlen behoort tot de armste en ongezondste regio’s van Nederland. Bovendien zijn in het recente verleden al andere ziekenhuizen gesloten. In Kerkrade en Brunssum kunnen patiënten weliswaar nog terecht op de poli, maar voor spoedgevallen of opnames moeten deze patiënten naar Geleen of Heerlen toe.

Het ziekenhuis benadrukt dat er hoe dan ook een ziekenhuis blijft in Heerlen. “Welk scenario we ook kiezen, er blijven twee grote ziekenhuislocaties, in Sittard-Geleen en in Heerlen”, zegt Jongen. Ook als het ziekenhuis in Heerlen ‘een ander soort functie’ krijgt, zullen er volgens hem tienduizenden patiënten per jaar terecht kunnen.

De komende tijd wil het Zuyderland in gesprek met onder meer de provincie en met omwonenden. Het moet een ‘proces van de regio’ worden, vindt Jongen. “Uiteindelijk besluiten we als Zuyderland, maar we willen echt weten hoe iedereen hier naar kijkt.”

