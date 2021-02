Onrust bij omwonenden om uitstoot van zeer kankerverwekkende stof benzeen; CDA en D66 eisen opheldering

De structurele overschrijdingen van de kankerverwekkende stof benzeen door een deel van de 35 asfaltcentrales in Nederland leidt tot onrust bij bewoners en de (lokale) politiek. In onder meer Helmond, Bergen op Zoom en Nijmegen maken omwonenden zich zorgen over de te hoge uitstoot van deze ‘zeer zorgwekkende stof’, die vrijkomt bij het recyclen van oud asfalt.

De lokale politiek in Den Bosch noemt de overschrijdingen ‘verontrustend’, en in Nijkerk wil de ChristenUnie-SGP weten hoeveel benzeen er wordt uitgestoten. De landelijke fracties van het CDA en D66 eisen intussen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) over de benzeenproblematiek in de asfaltindustrie.

Te hoge uitstoot

Uit onderzoek van Trouw bleek vorige week dat een deel van de asfaltfabrieken in ons land al jaren te veel benzeen uitstoot bij de productie van asfalt. Soms wordt er tot wel tien keer meer uitgestoten dan volgens de norm is toegestaan. Het is niet exact bekend welke centrales de norm overschrijden.

Al sinds 2017 doet de asfaltindustrie met hulp van het ministerie van infrastructuur en waterstaat onderzoek naar de overschrijdingen, die zij een ‘nationaal probleem’ noemen. Uit de resultaten blijkt dat de stof vrijkomt bij het recyclen van oud asfaltgranulaat, goed voor 35 tot 40 procent van de totale asfaltproductie in Nederland. Hoe dat precies komt, weten de centrales niet, waardoor maatregelen uitblijven.

Kamerlid Jessica van Eijs (D66) wil weten welke centrales te veel uitstoten en welke risico’s er zijn voor omwonenden en het milieu. Haar collega Maurits von Martels (CDA) vraagt de minister en de staatssecretaris welke acties worden ondernomen om het probleem op te lossen. Ook vragen de partijen zich af of er voldoende kennis en mankracht is bij het lokale gezag om op te kunnen treden.

Ontheffing

Hoewel centrales na een overgangsperiode sinds 1 januari 2019 aan de nieuwe norm voor onder meer benzeen moeten voldoen en de problematiek al jarenlang bekend is bij de asfaltindustrie, zijn er nog altijd geen maatregelen genomen. Er wordt door gemeenten die belast zijn met de controle nauwelijks gehandhaafd op de norm. Onder meer Harderwijk (centrale inmiddels gesloten) en Doetinchem besloten eerder om een ontheffing te verlenen die tot eind van dit jaar geldt. Hiermee hebben asfaltcentrales de mogelijkheid gekregen om 500 procent meer benzeen uit te stoten dan is toegestaan.

In Bergen op Zoom zijn omwonenden van de asfaltfabriek ook bezorgd. Half februari moet de centrale met een plan van aanpak aan de gemeente tonen om de forse uitstoot terug te dringen. De centrale hangt een dwangsom boven het hoofd. Vorig jaar april verloor het bedrijf nog een rechtszaak over van de gemeente.

In juni moet het onderzoek van de asfaltindustrie naar de uitstoot zijn afgerond. Pas daarna worden eventuele maatregelen genomen.

Bij de productie van duurzaam asfalt komt structureel te veel van het kankerverwekkende benzeen in de lucht. Stoppen ligt gevoelig, omdat asfaltrecycling juist bijdraagt aan een circulaire economie. Maatregelen tegen overschrijdingen blijven uit.