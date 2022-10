Onnodig onduidelijkheid over coronamaatregelen bij aantreden nieuwe golf

De nieuwe coronagolf is een feit, maar wat heeft het kabinet geleerd van de vorige? Het nieuwe rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kraakt wederom harde noten.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) waarschuwde al eerder: het kabinet doet te weinig met de lessen uit de eerste twee jaar corona. Woensdag, toen het OVV zijn tweede rapport presenteerde, klonk die waarschuwing opnieuw.

Dat onderzoek beslaat de periode september 2020 - juli 2021; een interessante periode waarin onder andere de vaccinatiestrategie werd uitgedokterd en uitgerold, de zeer omstreden avondklok is ingevoerd - liefst gedurende 59 dagen, veel langer dan aanvankelijk beloofd - maar ook veel bedrijven zijn stilgelegd. De mondkapjesplicht werd ingevoerd, scholen gingen meermalen dicht, verjaardagsfeestjes zijn geschrapt en we vierden min of meer eenzaam kerst. Dus ook een periode van groeiend protest, koffiedrinkacties en rellen.

Wat weten we nu eigenlijk over het effect van de crisismaatregelen van destijds? Zorg ervoor dat die zo spoedig mogelijk worden geëvalueerd, stelt het OVV. En ook: zorg voor goede monitoring van maatregelen, een centrale coördinatie van en tussen de GGD’en en werk aan verschillende scenario’s - wat dus ook slaat op test- en vaccinatiecapaciteit.

Improviseren is lastig voor het kabinet

Nu was er destijds natuurlijk sprake van een ongekend volksgezondheidscrisis, met alle onzekerheid en onduidelijkheid die daarbij horen. Wellicht is het ook een unieke situatie, het coronavirus heeft inmiddels veel van zijn slagkracht verloren.

Maar improviseren bleek toen in de praktijk heel moeilijk voor het kabinet, constateert het OVV. Dat is inmiddels een rode draad in hun onderzoek, het eerste rapport in februari laakte al onder andere de verwaarlozing van de situatie in verpleeghuizen. Dat rapport leidde nog tot een staatsrechtelijk novum, toen minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting in de Tweede Kamer uitgebreid reageerde op zijn bemoeienis in zijn vorige baan met het coronadossier.

Alle woordenwisselingen ten spijt concludeerde het OVV nu dat nog steeds te weinig is gedaan met de aanbevelingen.

Het is nog lang niet op orde

Dat is best zorgelijk, nu de nieuwe coronagolf een feit is en ‘de boel nog lang niet op orde is’, zo constateert het OVV. Ja, er is een MIT ingesteld, het maatschappelijk impactteam dat in de advisering aan het kabinet over nieuwe crisismaatregelen tegenwicht moet bieden aan het OMT. De stem van de samenleving en de economie moet zo meer weerklinken in de te kiezen aanpak.

Maar hoe zit het met de andere ‘leerpunten’ waar het rapport vol van staat? “Het communiceren over realisme rond het feit dat de situatie in een pandemie grillig is en snel kan veranderen, is wenselijk”, noteert bijvoorbeeld de onderzoeksraad. Dat slaat dan weer op de manier waarop het kabinet heeft getreuzeld en geaarzeld over de invoer van strenge, ingrijpende maatregelen als dichtgooien van de horeca en het platleggen van het avondleven, maar ook met de invoer van de mondkapjesplicht.

“Het kabinet leunde sterk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven in het naleven van gedragsadviezen.” En als het dan nog eens ferm van leer trok, bijvoorbeeld door de invoer van de avondklok, werd er weer veel te stellig gecommuniceerd. Het OMT had het avondklokadvies voorbereid, maar hield op basis van allerlei studies met uiteenlopende resultaten grote slagen om de arm over de mate waarin die avondklok zou bijdragen aan de bestrijding van de besmettingen: 8 tot 13 procent. De avondklok was immers zeer omstreden, ook door associaties met de bezettingstijd. Maar het kabinet meldde prompt dat het de besmetting fors zou afremmen, met 13 procent als feit. Wat het nou werkelijk was, is nooit goed vastgesteld, stelt het OVV.

En met al die losse eindjes, alle gebrek aan kennis over wat écht effectief was in de coronabestrijding, dreigt opnieuw zo’n periode van onzekerheid en onduidelijkheid nu de coronagolf zich aandient. En een flink deel van de onduidelijkheid is onnodig, concludeert het OVV.

Stroeve start, gelukkige afloop Behalve de coronamaatregelen onderzocht het OVV in dit rapport ook de uitrol van de vaccinaties tegen Covid-19 in 2020 en 2021. De stroeve start was een gevolg van een gebrek aan flexibiliteit, analyseert de onderzoeksraad. Het kabinet hield te lang vast aan het idee dat huisartsen, net als bij de griepprik, zouden gaan vaccineren zodra het vaccin beschikbaar zou komen. Dat vaccin kwam sneller dan verwacht, in grotere verpakkingen en met strikte criteria voor de koeling. Hierop waren huisartsen niet toegerust en dus moest in allerijl een alternatief uit de grond gestampt worden, de GGD’en. “Betrokken partijen waren onvoldoende voorbereid”, constateert het OVV. Maar het is niet alleen kommer en kwel. Nederland was weliswaar een der laatste Europese landen die overging tot vaccinatie, op 6 januari 2021, maar die achterstand werd ingelopen. En zorgvuldigheid, zo vaak benadrukt door minister De Jonge, is daarbij inderdaad leidraad geweest. Anders dan weleens is geopperd, hadden lobby’s van belangengroepen weinig grip op de volgorde van prikken.

Lees ook:

Onderzoeksraad: We weten nog steeds niet of coronamaatregelen eigenlijk werkten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept het kabinet op om alsnog te onderzoeken of maatregelen zoals schoolsluiting en de avondklok wel hebben geholpen tegen de verspreiding van het coronavirus. De raad bracht woensdag verslag uit van het onderzoek naar een reeks coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne.

OVV kritisch op corona-aanpak kabinet. ‘Te veel improvisatie, invloed Van Dissel te groot’

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige gezondheidscrisis, oordeelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kwetsbare ouderen werden vergeten.

Rutte na kritiek Dijsselbloem: we nemen wél de corona-adviezen van OVV over

Het kabinet heeft vrijwel niets gedaan met de corona-adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De nieuwe coronastrategie van minister Kuipers in drie woorden: bedenk het zelf

Het doel is om de samenleving zo lang mogelijk open te houden als in het najaar het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Hoe dat bereikt gaat worden is niet duidelijk.