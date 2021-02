Onmiddelijke stop op adopties uit het buitenland na vernietigend rapport

Kinderen adopteren uit het buitenland kan voorlopig niet meer. Misstanden uit het verleden zijn nog niet verholpen, concludeert een onderzoekscommissie.

Adoptie vanuit het buitenland wordt per direct opgeschort, maakte demissionair minister Sander Dekker van rechtsbescherming vanochtend bekend. Het besluit volgt op het advies van de commissie-Joustra. Die commissie adviseerde in een rapport interlandelijke adopties op te schorten omdat misstanden uit het verleden nog steeds niet helemaal verholpen zijn.

Volgens Dekker is de Nederlandse overheid tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden. De overheid stelde zich te passief op en greep niet in toen dingen misgingen. “Het is pijnlijk te moeten constateren dat de overheid niet heeft gedaan wat er van haar mocht worden verwacht”, zei de minister. Hij vindt excuses op zijn plaats.

“We hebben te maken met kwetsbare elementen in het systeem. Zoals de grote rol van private partijen en de grenzen van het mogelijke toezicht van Nederland in verre landen”, zei Dekker. “Ik heb mezelf de afgelopen tijd meerdere keren de vraag gesteld: steek ik mijn handen in het vuur voor de werkwijze van al die verschillende herkomstlanden? En het antwoord op die vraag is: Nee. Nee dat doe ik niet.”

Nieuwe aanvragen voor een adoptie uit het buitenland worden niet meer in behandeling genomen. Ouderparen die al in beginsel toestemming hebben gekregen om een kind naar Nederland te halen, mogen na uitvoering van een extra toets die procedure afronden.

Fraudegevoelig systeem

De commissie onder leiding van Tjibbe Joustra keek naar de jaren tussen 1967 en 1998, maar concludeert dat ook daarvoor en daarna dingen fout liepen. Het systeem is ook nu nog fraudegevoelig en misstanden komen tot op de dag van vandaag voor.

Al in de jaren zestig waren er signalen van misstanden, merkt de commissie op. “Over de vervalsing van documenten, het misbruik maken van de armoede van de geboortemoeders en het afstand doen van kinderen tegen betaling of dwang.”

De Nederlandse overheid wist er ook toen al van. In een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid betrokken bij de misstanden, aldus de commissie. Die zegt wel dat ze geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping of corruptie van Nederlandse ambtenaren. De commissie betwijfelt of een adoptiesysteem mogelijk is waarin misstanden niet meer voorkomen, omdat de mogelijkheden om toezicht te houden op de procedures beperkt zijn. Dekker deelt die analyse, maar zegt dat het aan een volgend kabinet is om een standpunt in te nemen over de toekomst van interlandelijke adoptie. Overigens is het aantal adopties uit het buitenland de afgelopen jaren al drastisch teruggelopen.

Beeld Sander Soewargana

Eerder al advies te stoppen met adoptie

Het is niet voor het eerst dat het kabinet het advies krijgt de internationale adoptie aan banden te leggen. Eind 2016 concludeerde ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) al dat adoptie naar het buitenland niet de beste manier is om kinderen te beschermen en adviseerde om te stoppen met adopties binnen de EU en uit de Verenigde Staten. Volgens de raad spelen er te veel financiële belangen, omdat adoptie samengaat met een geldstroom naar het land van herkomst. En dat de mogelijkheid van adoptie bestaat, stimuleert landen niet om zelf de zorg voor kinderen goed te regelen. Dat advies legde de Tweede Kamer naast zich neer.

Adoptie staat al jaren ter discussie. In 2017 bleek bijvoorbeeld dat kinderen uit Bangladesh in de jaren zeventig en tachtig zonder medeweten van hun ouders ter adoptie werden aangeboden en dat in Sri Lanka in die tijd sprake was van kinderhandel.