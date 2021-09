Online wedden wordt straks op sommige websites legaal, leidt dat tot meer gokverslavingen?

Vanaf 1 oktober hoeven liefhebbers van kansspelen niet meer uit te wijken naar illegale sites voor een potje kaarten om een mooi bedrag of inzetten op winst van een sportclub. Voor dat vertier kunnen ze vanaf vrijdag terecht bij tien legale aanbieders, waaronder Holland Casino en de Nederlandse Loterij.

Die bedrijven zijn niet zomaar uitgekozen. Voor de nieuwe wet moeten ze aan een aantal regels voldoen om onder andere het risico op gokverslaving te verkleinen en witwassen tegen te gaan. Naar schatting doen zo’n 800.000 mensen in Nederland aan illegaal online gokken.

Nieuwe, kwetsbare doelgroepen

Dat meedoen aan kansspelen straks niet meer illegaal is, is op zich een goede ontwikkeling, zegt Floor van Bakkum van verslavingsinstituut Jellinek. “Daardoor kan het gereguleerd worden. Nu is het nog zo dat de mensen die illegaal gokken dat doen zonder enige bescherming omdat het illegaal is.”

Tot hoeveel gokverslavingen het illegale gokken leidt, is niet bekend. Er wordt wel vermoed dat het aantal mensen dat verslaafd raakt aan een potje online poker of blackjack relatief klein is.

Toch maakt het instituut zich wel enigszins zorgen. Bedrijven die nu online kansspelen mogen aanbieden, mogen daarbij ook reclame maken. “Door reclame kunnen de bedrijven nieuwe doelgroepen aanboren die nu nog niet gokken", zegt Van Bakkum. “Een bepaald percentage daarvan zal verslavingsgevoelig zijn.”

Gevoelig

Bepaalde groepen zullen eerder reageren dan andere, legt ze uit. “Mensen onder de 24 zijn gevoelig voor gokreclames, het idee dat je snel geld kan winnen. En mensen die financiële problemen hebben denken door een gokje te wagen uit hun situatie te kunnen komen. Terwijl de kans echt bijna nul is, natuurlijk.”

Het zou dus kunnen dat ondanks de regulaties van het gokken het aantal verslaafden wel zal groeien. “Wat het effect van de regulaties gaat zijn, moeten we dus nog zien. Wij hadden liever een verbod op reclame gezien. Of in ieder geval wettelijke kaders. Nu moeten de reclamemakers zich alleen houden aan de zelfreguleringscode van de sector. Daarbij zal de grens worden opgezocht. Dat is ook logisch: bedrijven hebben andere doelen dan wij als verslavingskliniek.”

‘Veel te slappe regels’

De Consumentenbond deelt de zorgen van Jellinek. De bond vindt de regels voor gokreclames “veel te slap”, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. Want de reclames houden geen rekening met de risico’s die verstandelijk beperken, verslaafden of andere kwetsbare groepen lopen wanneer ze online gaan gokken. De bond heeft daarom haar samenwerking met de Reclame Code Commissie opgeschort.

“We willen een signaal geven dat we ontevreden zijn over de reclamecode die de gokbranche voorstelt. De branche wil onze kritiek alleen in een voetnoot meenemen.” Die reclamecode bestaat uit zogenaamde ‘bovenwettelijke afspraken', dus regels die aanvullend zijn op wetgeving.

Spierenburg hekelt bijvoorbeeld het feit dat gokbedrijven reclame maken met ‘bonussen’ of ‘cadeautjes’. “Ze bieden bijvoorbeeld aan dat inzetten tot 250 euro worden verdubbeld. Maar zo gaan mensen eerder gokken, en met hogere bedragen. Daar zit een risico aan.” Ook gebruikt de gokbranche graag rolmodellen of idolen om doelgroepen aan te spreken, iets wat er volgens Spierenburg toe kan leiden dat kwetsbaren eerder gaan gokken. “De bal ligt nu bij de Stichting om dit te veranderen.”

