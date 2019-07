Onkundige ‘cowboys’ verdienen goud geld aan de eikenprocessierups-paniek

Dat betoogt het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. “Het is niet voor het eerst dat er onkundige bestrijders opduiken, maar het aantal misstanden groeit”, zegt entomoloog Silvia Hellingman, zelfstandig adviseur en verbonden aan het kenniscentrum. “De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast en schade. Er is paniek. Boeren, terreinbeheerders en tuineigenaren willen de nesten zo snel mogelijk weg hebben. Daar wordt misbruik van gemaakt door onkundige bestrijders, die geen enkele opleiding of certificaat hebben.”

Hellingman kan er woedend over worden: “Ik heb gezien dat zulke cowboys 400 euro durfden vragen voor het verwijderen van één nest. En omdat ze een hoogwerker te duur vinden, pakken ze dan een ladder, slaan het nest uit de boom, en steken het op de grond in de fik. Als je dat doet zorg je alleen maar voor nieuwe brandhaarden.”

Een nest eikenprocessierupsen is door de wetgever gelijkgesteld aan chemisch afval en moet ter vernietiging worden aangeboden bij een gecertificeerd bedrijf. Hellingman maakt het mee dat bestrijders nesten in de afvalbak of de berm gooien.

Niet goed beschermd

Bovendien lappen zij de regels van de Arbowet aan hun laars: “We zien medewerkers die niet goed beschermd zijn, vaak mensen uit Oost-Europa. Die zijn aan het eind van het seizoen niet meer in staat te werken door blootstelling aan de brandharen van de rups. Maar dan worden er gewoon nieuwe medewerkers aangetrokken. We hebben de overheid al vaker gewezen op deze misstanden, maar die heeft daar tot nu toe niets mee gedaan. We hebben echt landelijke regelgeving nodig om deze misstanden uit te bannen.”

Boer en boomeigenaar krijgen van Hellingman intussen het advies alleen deskundige bestrijders in te huren, en liefst niet zelf aan de slag te gaan. “Zeker niet met hoge nesten. Laaghangende nesten kun je inspuiten met lijm of haarlak en dan met een plastic zak van de boom halen. Daarna moet je de stam nog met lijm of haarlak bespuiten om achtergebleven haren te fixeren. En de grond onder de boom moet je besproeien om verspreiding van brandharen te voorkomen.” Het weggehaalde nest kun je het best afleveren bij een erkende bestrijder, die weet waar je dat moet laten vernietigen. aldus Hellingman.

