Ongemak in Wijhe over standbeeld van Russische generaal: ‘Het is een genuanceerde geschiedenis’

“Het is complex en het ligt gevoelig”, erkent Gerard Nanninga van de Historische Vereniging Wijhe. In het oude bankgebouw van het dorp langs de IJssel worden in januari vijftig Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Als die een blokje omgaan, komen ze een standbeeld tegen van de Russische generaal Alexander von Benckendorff in vol ornaat. Het beeld herinnert aan de tijd dat een kozakkenleger ons land bevrijdde van de Fransen.

“Dat we ruim tweehonderd jaar geleden bevrijd zijn door de Russen, klinkt in deze tijd ongemakkelijk. Maar je kunt de geschiedenis niet herschrijven”, zegt Nanninga. De amateurhistoricus doet al jarenlang onderzoek naar de Kozakken die geschiedenis schreven in Wijhe. Eigenlijk gaat het om de Basjkieren, verduidelijkt hij. Zo heet de Russisch-Turkse volksstam die militairen leverde voor het kozakkenbevrijdingsleger van de tsaar.

Basjkier te paard

In 1813 verjoegen Russische regimenten de Franse bezetters van Napoleon uit Nederland. De opmars van de Russen stokte bij Wijhe, waar ze een bruggenhoofd bouwden door gevorderde schepen, naast elkaar, dwars op de rivier te leggen. Daar trokken ze uiteindelijk ook de IJssel over, circa driehonderd man sterk, onder leiding van generaal Alexander von Benckendorff. Sinds november vorig jaar staat hij in brons vereeuwigd in het park van Wijhe. En aan de overkant van de IJssel, bij Veessen, staat sinds 2018 een beeld van een Basjkier te paard.

De afgelopen jaren is deze Russische militaire operatie tot cultureel-historisch evenement gedoopt. Met subsidie van de provincie Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe zijn een fiets- en wandelroute, een informatieve website en een boekje uitgebracht. Ook kwam er het beeld van Alexander von Benckendorff. Maar tot een officiële onthulling is het niet gekomen.

“Door de geopolitieke veranderingen staat deze interessante geschiedenis plots in een ander licht. Het is een moeilijk en ongemakkelijk verhaal geworden”, zegt verantwoordelijk wethouder Hans Olthof van Olst-Wijhe.

Op eieren lopen

Ook streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven uit Veessen voelt dat hij op eieren moet lopen nu Rusland oorlog voert met Oekraïne. “Onlangs gaf ik een lezing over de Kozakken. Je kiest omzichtiger je woorden dan vroeger. Rusland was tweehonderd jaar geleden en in de Tweede Wereldoorlog onze bondgenoot. Nu onze vijand.”

Wat het extra ongemakkelijk maakt is dat de Basjkieren vandaag de dag relatief veel slagkracht leveren aan het Russische front in Oekraïne. “In de lijsten met gesneuvelden staan op de vierde plaats manschappen uit Basjkortostan, de republiek in de zuidelijke Oeral”, zegt Nanninga. “Deze Basjkieren werden en worden ingezet in de voorste linies van het Russische leger. Destijds in het tsarenrijk, nu onder het Poetin-regime.”

De onthulling van het beeld van de Russische generaal in Wijhe is stilletjes afgeblazen, laat de wethouder weten. “In overleg met de provincie hebben we daarvoor gekozen. Het beeld zou worden onthuld in bijzijn van een hoge delegatie uit de Russische Federatie. Alle banden met officials in Rusland zijn verbroken, conform de Europese boycot-richtlijnen.”

‘De Russen hebben nooit een cent overgemaakt’

Amateurhistoricus Nanninga bepleit nuance en wil Russen en Basjkieren niet over één kam scheren. “Ik vraag begrip voor de Basjkieren, want zij zijn een minderheid in hun eigen land. Zij leven ook onder de knoet van Poetin.”

Dat laatste is Jurn Buisman uit het hart gegrepen. “De Basjkieren zijn de dupe van het imperialisme uit het Kremlin. Net als de Oekraïners worden Basjkieren ook onder druk gezet door Rusland. Het is een genuanceerde geschiedenis”, benadrukt Buisman, die die al jarenlang met zijn Museum Geelvinck warme culturele banden onderhoudt met Russen, Oekraïners en Basjkieren. “Generaal Von Benckendorff zou ik geen Russische generaal noemen. Hij was Baltisch-Duitser in dienst van de Russische tsaar.”

Buisman is de initiatiefnemer van de twee beelden langs de IJssel, die voor de helft door Basjkortostan en voor de andere helft door Rusland betaald zouden worden. “Maar de Russen hebben nooit een cent overgemaakt naar de kunstenaar. Zij willen gewoon geen aandacht voor de cultuur van de Basjkieren; wel voor de Kozakken.”

Alexander Taratynov, de in Nederland wonende Russische maker van het beeld, heeft zich volgens Buisman ook de woede van het Kremlin op de hals gehaald. “Hij weigert mee te gaan in het narratief van de heroïsche geschiedenis van het Russische rijk, waarmee het regime van Poetin zich het verleden toe-eigent en zijn verwoestende handelen legitimeert.”

De contacten warmhouden

Wijhe heeft inmiddels ook besloten voorlopig geen andere activiteiten te organiseren rondom het oostelijke bevrijdingsleger van dik twee eeuwen geleden. Plannen voor educatieve projecten voor scholen, muziekfestivals en re-enactment staan in de ijskast. Buisman: “Het is jammer dat de voorgenomen culturele uitwisseling tussen scholen in Wijhe en Basjkortostan niet kan doorgaan. Maar de contacten houden we warm.” Op zijn website over de Russische bevrijding van Nederland in december 1813 plaatste Buisman het statement ‘Geen oorlog’ in drie talen: Engels, Russisch en Basjkiers.

Wethouder Olthof hoopt op betere tijden. “Ooit was Wijhe springplank om de Fransen Nederland uit te schoppen. Dit is een belangrijke geschiedenis om levend te houden, met alle nuances die daarbij horen.”

