Ongeloof bij de fans na wonderbaarlijke winst van Max Verstappen. ‘Wat een middag was dit’

In een huiskamer in Haarlem-Noord gelooft anderhalf uur lang niemand in een wereldtitel van Max Verstappen. Tot er in de slotfase een wondertje gebeurt, en die huiskamer ontploft. NB. Lees hier het laatste nieuws over het protest van Mercedes na de race.

Eén seconde. Hooguit. In één seconde slaat de sfeer in de huiskamer volledig om. Als in de slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi een coureur van de baan spint, flakkert de hoop plots weer op. De hoop dat Max Verstappen tóch wereldkampioen zou kunnen worden, na een race waarin dat eigenlijk nooit binnen de mogelijkheden leek te liggen. De zes vriendinnen die zich in Haarlem-Noord hebben verzameld – precies binnen de geldende coronaregels – kijken elkaar aan, schroeven de stemmen op tot grote hoogte en weten: er is weer een kans.

De zes vrouwen zijn deze middag bij elkaar gekomen om Max aan te moedigen. De één draagt een vlag om de schouders, drie anderen hebben shirtje aan met daarop de sponsors van Verstappen. Het hele jaar al zijn de vrouwen bezig met de Formule 1, en leeft de hoop op een eerste wereldtitel van Max Verstappen. En dus staan er hapjes op tafel in het huiskamer van Lesley Brehm en Karen Brinkman – aan het plafond zijn rood-wit-blauwe vlaggetjes bevestigd.

“Ik heb er echt veel vertrouwen in”, zegt vrouw des huizes Lesley. Haar partner Karen heeft slecht geslapen zegt ze. “Maar na die kwalificatie van gisteren denk ik echt dat hij kampioen kan worden.” Er is vertrouwen. Het kan, denk ze.

Beeld Olaf Kraak

Maar het verloopt aanvankelijk niet zoals verwacht. Al had Verstappen op zaterdag nog voor een daverende verrassing gezorgd. Hij reed in de kwalificatie zo hard dat hij als eerste mocht vertrekken in de race. Maar dat voordeeltje duurde niet lang. Nog voor de eerste bocht verliest de Nederlander zijn positie en is de wereldtitel ineens ver weg.

In de huiskamer in Haarlem valt het even een beetje stil. De vrouwen kijken elkaar aan en proberen te bedenken op welke manier Max alsnog zijn eerste wereldtitel in de wacht kan slepen. De scenario’s vliegen over tafel – tot er plots weer even een sprankje hoopt gloort. Hamilton raakt verzeild in een bloedstollend gevecht met de Sergio Perez, Verstappens teamgenoot. De Mexicaan – koosnaam Checo – doet er alles aan om Hamilton na een pitstop achter zich te houden, waardoor Verstappen weer kan aansluiten.

Beeld Olaf Kraak

“Yesssss, go Checo”, klinkt het luid. De vrouwen hebben de bank verlaten en staan recht overeind tegen het televisiescherm te schreeuwen. Een van de vrouwen slaat tegen de vlaggetjes aan het plafond. Er volgen high-fives en op de gezichten sprankelt weer een klein beetje hoop. Een bocht of vier duurt de opwinding, maar dan zakt iedereen weer terug in de bruinleren bank. Verstappen slaagt er maar niet in om het echt spannend te maken. Hamilton is beter deze middag, net als in de achterliggende weken.

De vrouwen hebben zich erbij neergelegd. Max zal nog even moeten wachten op zijn eerste wereldtitel. Tot er in de slotfase een auto van de baan schiet, de race wordt genaturaliseerd en Verstappen alsnog een kans krijgt om de race en daarmee de wereldtitel te winnen.

Beeld Olaf Kraak

Zes volwassen vrouwen veren van de bank. Schreeuwen nog harder naar het scherm en springen en dansen door de kamer. In de allerlaatste ronde gebeurt dat wat een hele race niet in de lijn lag: Verstappen haalt Hamilton in en komt als eerste over de finish.

Er wordt gehuild. Er vloeien tranen. Er is vooral heel veel ongeloof. Pas minuten later daalt het besef in: Max is wereldkampioen. Met klinkende glazen, vol champagne, wordt het Wilhelmus gezongen. “Wat een middag was dit”, zegt Lesley. En ze zucht. Glunderend. Dat wel.