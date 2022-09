Ongehoord Nederland mag Zwarte Piet van NPO niet op tv brengen

Het alternatieve Sinterklaasjournaal van Ongehoord Nederland (ON) is dit najaar niet te zien op tv. De NPO geeft geen toestemming voor uitzending van het Zwarte Pietenjournaal, waarin alle pieten volledig zijn zwartgeschminkt. Dat past niet in het beleid van de NPO, die in 2019 , samen met de NTR, weloverwogen koos voor de roetveegpiet.

“Ongehoord Nederland heeft voor de zomer een voorstel gedaan om een Zwarte Pietenjournaal uit te mogen zenden. De NPO heeft ON tijdig geïnformeerd dat op de publieke omroep geen ruimte bestaat voor een Zwarte Pietenjournaal”, aldus een woordvoerder. Dit standpunt heeft de NPO, naar eigen zeggen, vorige week in een overleg herhaald.

‘Geen touw aan vast te knopen’

Het Zwarte Pietenjournaal was de afgelopen twee jaar wekelijks in november te zien op YouTube. De afleveringen van vorig jaar werden veelvuldig afgekraakt vanwege de lage kwaliteit. Zo sprak de Volkskrant van ‘een aangrijpend onbezield programma, waar zowel voor kinderen als voor volwassenen geen touw aan vast te knopen valt’.

In deze vorige uitzendingen, inmiddels offline gehaald door de omroep, sprak ON-baas Arnold Karskens meermaals het voornemen uit “Zwarte Piet op televisie te brengen”. Maar zover gaat het dit jaar dus niet komen.

Eind 2020 zei NPO-baas Frans Klein nog dat een Zwarte Pietenjournaal wel zou worden toegelaten, mits het voldeed aan de criteria van de NPO. “Het zou heel goed kunnen dat wij iets toelaten wat in de grote gemeenschap tot veel discussie gaat leiden”, zei hij destijds in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

Boetes vanwege nepnieuws

Ongehoord Nederland ligt regelmatig in de clinch met de NPO. In juli kreeg de omroep een boete van zo’n 93.000 euro vanwege het verspreiden van nepnieuws en het schenden van de journalistieke code. Vorige week verklaarde de NPO dat ON “de grens van de redactionele vrijheid heeft overschreden’ met een item over ‘de minder belichte zijde van racisme”.

In Ongehoord Nieuws suggereerde panellid Raisa Blommestijn dat er online talloze filmpjes zouden staan ‘waarin blanken in elkaar worden geslagen door negers’. Die bewering werd niet onderbouwd en ook niet weersproken.

Van boetes tot het intrekken van de uitzendvergunning: dit zijn de mogelijke gevolgen van de uitzending over racisme van Ongehoord Nederland.