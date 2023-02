Onenigheid over tegemoetkoming zorgmedewerkers met long covid

Het kabinet werkt aan een financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers die als gevolg van long covid niet meer kunnen werken. Dat meldt minister Conny Helder van langdurige zorg en sport in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe de regeling eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Werkgeversverenigingen willen dat de overheid de tegemoetkoming volledig betaalt, de minister zegt dat alleen gedeeltelijk te kunnen doen.

De werkgevers, vakbonden én de Tweede Kamer vragen al een tijd om een vergoeding voor zorgmedewerkers die last hebben van ernstige langdurige coronaklachten (denk aan hoofdpijn, duizeligheid, chronische vermoeidheid) en niet meer volledig kunnen werken. Het gaat om de mensen die begin 2020 ziek werden en nog steeds kampen met de gevolgen. Ook personeel dat langer dan twee jaar last heeft van klachten moet gecompenseerd worden. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet duidelijk. Wel zeggen de zorgvakbonden dat zo’n duizend zorgmedewerkers inmiddels hun baan zijn kwijtgeraakt door de gevolgen van long covid.

Werkgevers zijn verantwoordelijk

Eind vorig jaar begonnen er gesprekken tussen werkgeversorganisaties en de minister ‘om de mogelijkheden te onderzoeken voor medewerking aan een collectieve regeling’, schrijft Helder. Volgens haar heeft het kabinet de ‘morele verplichting’ om zorgmedewerkers aanvullend te ondersteunen. Maar, stelt de minister ook, in de eerste plaats zijn werkgevers verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan na ziekte. Het kabinet kan alleen een bijdrage doen aan een eventuele regeling.

De werkgeversorganisaties lieten na een ‘zorgvuldige afweging’ weten dat ze niet willen meewerken aan een collectieve regeling, schrijft de minister. Zij vinden volgens haar dat de regeling voor zorgmedewerkers met long covid geheel door de overheid moet worden gefinancierd, vanwege de ‘bijzondere maatschappelijke omstandigheden’.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een van de werkgeversorganisaties die betrokken was bij het overleg, liet woensdag weten dat de organisaties nog niets kunnen zeggen over de brief van minister Helder: “We wachten even af hoe dit zich ontwikkelt. De bonden, het kabinet en wellicht de rechter buigen zich over deze brief.”

Rechtszaak van de vakbonden

Ondertussen loopt er een kort geding van de zorgvakbonden – die ook waren uitgenodigd voor het overleg, maar niet om tafel wilden met de minister – tegen de staat. Volgens CNV en FNV moeten de duizend zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot van 22.839 euro krijgen. Dat bedrag is niet willekeurig gekozen: het is in lijn met financiële regelingen die eerder werden ingesteld voor mensen met andere beroepsziekten, zoals asbestkanker.

Minister Helder ziet de publieke compensatieregeling los van de juridische procedure, schrijft ze, maar zal de uitkomst ervan wel betrekken bij de nadere uitwerking van de regeling.

