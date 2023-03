Oneerlijke verdeling agenten leidt tot weinig politie op het platteland

Burgemeesters in alle delen van het land roepen het al jaren: we maken ons grote zorgen over het schrijnende tekort aan agenten. Nu blijkt dat de verdeling van de agenten die wél voorhanden zijn, scheef is. Waar een eenheid als Oost-Nederland ruim duizend agenten minder krijgt dan volgens de verdeelsleutel is afgesproken, krijgen eenheden als Den Haag en Amsterdam relatief gezien vele honderden agenten “te veel”.

De NOS onderzocht de verdeelsleutel die in 2010 is bedacht om tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling te komen van agenten over tien politieregio’s. Criteria als inwonersaantal, hoeveelheid horeca en oppervlakte van de eenheid spelen daarin mee.

Maar deze sleutel is de afgelopen jaren niet leidend geweest. In plaats daarvan is de verdeling van het aantal agenten vastgezet in een besluit, gebaseerd op de drukte van eenheden rond 2010. Volgens het ministerie van justitie en veiligheid wijkt de verdeling extra af, omdat mankracht en geld jarenlang naar maatschappelijke problemen ging. Bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde criminaliteit in een bepaalde regio, of persoonsbeveiliging.

Weinig agenten op platteland

Al jaren klinkt gemor over de magere politiecapaciteit buiten de Randstad. De focus ligt te veel op de steden, terwijl zware criminaliteit juist naar het platteland verschuift, stelden commissarissen van de koning in 2017 in een rapport. Twee jaar later volgde opnieuw onbegrip na de moord op advocaat Derk Wiersum.

Honderden agenten waaronder 150 uit Oost-Nederland werden “van straat geplukt” en moesten helpen met de beveiliging en bewaking van personen zoals advocaten en magistraten. “We zijn het spuugzat”, zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls destijds tegen de Gelderlander.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, kan de zorg alleen maar beamen. “Het Oosten en Noorden van het land kampen met te weinig politie", zegt hij. “Aanrijtijden worden niet gehaald en de politie weet onvoldoende wat er speelt op het platteland. Daardoor kan een xtc-lab in een schuur op het platteland bijvoorbeeld jarenlang draaien.”

Verkeerde factoren

Politieagenten dringen al langer op aan op een eerlijkere en meer actuele verdeelsleutel. “Het is een doorn in het oog", zegt Struijs. Agenten weghalen uit een eenheid als Amsterdam is geen oplossing. “Daar spelen ook grote tekorten. Maar we moeten gaan kijken hoeveel onveiligheid we accepteren.”

Kijk naar andere factoren, zegt Struijs. “In de huidige verdeelsleutel zitten dingen die volstrekt niet kunnen.” Hij doelt op een factor die ervan uitgaat dat de politie drukker is in gebieden met meer “niet-westerse allochtonen”, waardoor daar meer agenten nodig zijn. “Dat is gewoon discriminatie. Nee, het gaat om arme wijken waar meer sociale en veiligheidsproblemen zijn.”

Kijken naar het buitenland

De scheve verdeling van politiemensen over het land speelt al tientallen jaren, ziet politiewetenschapper Jaap Timmer (Vrije Universiteit). Een jaar of twintig geleden was het al zo dat in een regio als Amsterdam-Amstelland relatief gezien vier zo zoveel agenten werkten als in regio’s in Gelderland. “Let wel dat een stad als Amsterdam of Den Haag recht heeft op meer agenten, bijvoorbeeld omdat veel meer ME’ers nodig zijn vanwege demonstraties.”

Daar tegenover staat dat het oppervlakte van eenheden als Oost-Nederland vele malen groter is dan die van Amsterdam, terwijl zij relatief gezien minder agenten per burger hebben. Het kost veel meer moeite om dat hele gebied in de gaten te houden, wat grote gevolgen heeft voor de aanrijtijden in die landelijke gebieden.

Timmer pleit voor een gedegen onderzoek naar een goedwerkende en eerlijkere verdeling van agenten. “Kijk daarbij ook naar omliggende landen”, is zijn advies. “Wij zijn historisch dun bediend met agenten vergeleken met andere landen. We kunnen leren van hoe zij hun verdeling maken.”

Reactie politie De politie laat weten dat de verdeelmethodiek uit 2010 nog stamt uit de tijd van de regiokorpsen en geen deel uitmaakt van een wettelijke regeling. “Het is maar de vraag of deze in 2023 nog het beste resultaat geeft of deze verdeling aansluit bij de hoge werklast van de eenheden", schrijft de politie. “Wel hebben de regioburgemeesters de minister verzocht om na te denken over een methode om de nu geldende verdeelsleutel te actualiseren. Hiermee kan in de toekomst eventuele extra sterkte worden verdeeld.”

