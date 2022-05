Onduidelijke vragen of een ijskoude examenzaal: het LAKS is klaar voor klagende scholieren

Het is een vrolijke boel op het kantoortje van het Landelijk Aktie Komitee voor Scholieren in Utrecht. Deze donderdag is de klachtenlijn voor vmbo, havo en vwo-eindexamens voor het eerst weer open. Vrijwilligers zitten met headsets klaar om telefoontjes van scholieren in ontvangst te nemen. Tussen de belletjes door hebben ze de grootste lol, maar klachten worden zeer serieus genomen.

“We verwachten weer veel klagende scholieren de komende weken, vorig jaar namen we meer dan 200.000 klachten in behandeling”, zegt Sarah Broekmeulen (17), bestuurslid van het LAKS. Het afgelopen jaar spendeerde ze ongeveer twintig uur per week om de klachtenlijn voor te bereiden. “Spannend dat het nu begint, maar we kunnen echt wat betekenen voor de eindexamenleerlingen”, zegt Broekmeulen.

Het tosti-ijzer draait overuren in het kantoor van het LAKS. Beeld Bram Petraeus

Geluidsoverlast of onduidelijke vraag

Ze legt helder uit hoe het LAKS omgaat met klachten en welke invloed dat heeft op de correctiemodellen van het Cito. Iedere dag stellen Broekmeulen en haar collega’s een reportage op met de best gegronde en meest voorkomende klachten. “Dat gaat onder andere over geluidsoverlast of een onduidelijke vraag op het examen.”, zegt Broekmeulen. “We kunnen dan de betreffende school bellen of het Cito op de specifieke vraag wijzen. Vaak gaan ze er mee aan de slag.”

Ze lacht als ze zich een minder serieus voorbeeld van vorig jaar probeert te herinneren. “Een school had een ijsbaan gehuurd om de examens in te houden. Het was daar zo koud dat leerlingen in skipakken een een tafeltje zaten. Toen wij belde ging de school snel op zoek naar een andere locatie.”

Deze ochtend komen er nog veel klachten binnen. Het examen Duits voor havo-leerlingen is pas net afgelopen. Telefonist Romein Scheerder (18) krijgt een meisje aan de lijn die het examen veel te moeilijk vond. Ze begint volgens Romein te ratelen over vraag drie. “Ik kan dan niet zoveel doen, maar probeer wel een luisterend oor te zijn”, zegt Romein. Hij heeft zichtbaar plezier in zijn rol en grijnst terwijl hij het scherm in de gate houdt. “Ik vind het fijn even met de eindexamenkandidaten te bellen, uiteindelijk wil je natuurlijk een correct nakijkmodel.”

N-term

Volgens Sarah Broekmeulen heeft het aantal klachten niet direct invloed op de manier van nakijken. “Vaak denken scholieren dat er soepeler naar de antwoorden wordt gekeken als ze meer klagen, maar dat is niet zo. We zijn geen N-term tovenaars.” Ze doelt op het onderdeel van de berekening van cijfers voor het examen dat achteraf wordt bepaald. Een relatief moeilijk examen krijgt een hogere N-term, zodat de cijfers gemiddeld hoger komen te liggen. Daar worden de reportages van het LAKS ook in meegenomen.

Wel denkt dat Broekmeulen dat de coronapandemie wellicht tot meer klachten kan leiden. “Veel scholieren staan er slecht door het vele thuisonderwijs. Zij zullen misschien eerder bellen met een klacht omdat ze een hoog cijfer op het eindexamen nodig hebben.” Dit zal vermoedelijk vooral het geval zijn bij wiskunde, Nederlands en Engels. “Dat zijn kernvakken waarin iedereen examen doet. Veel scholieren en dus veel klachten.”

Chilisaus

Ondertussen worden borden tosti’s rondgedeeld op het kantoor. Romein roept naar de andere kant van de kamer voor een fles chilisaus. Aan die andere kant zijn vijf vrijwilligers druk bezig de online klachten te verwerken. Naima Barten (15) kijkt op haar computerscherm naar een lange lijst klachten. “Het gaat bijvoorbeeld over spellingsfouten of te lange examens, ik bundel de klachten zodat we vanavond een overzicht hebben.” Inmiddels zijn er ongeveer 2000 online klachten binnengekomen, het eerste tijdvak van het vmbo met digitale examens begon al op maandag 4 april.

De klachtenlijn van het LAKS is de komende weken iedere werkdag geopend. Bestuurslid Sarah Broekmeulen hoopt dat het aantal klachten mee zal vallen. “Maar het is natuurlijk ook een goed teken dat scholieren ons weten te vinden.”

