Onderzoeksraad: Den Haag schoot tekort bij vreugdevuur

De gemeente Den Haag is tekortgeschoten bij het handhaven van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Dat blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Tijdens de jaarwisseling veroorzaakte een vonkenregen branden in heel het gebied.

De OvV somt in het rapport een reeks tekortkomingen in het toezicht op. Zo was er geen vergunning voor het evenement. Tussen de bouwers en gemeente waren slechts afspraken gemaakt in een convenant, aangevuld met informele afspraken die niet werden vastgelegd.

Met een vonkenregen hielden gemeente en bouwers in hun afspraken geen rekening, al was daar aanleiding toe: tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018 trok vliegvuur over de boulevard. De afspraken tussen gemeente en bouwers zijn daarop niet geactualiseerd, schrijft de OvV. De gemeente liet het risico op een vonkenregen niet onderzoeken.

Burgemeester Pauline Krikke en haar ambtenaren wisten dat de bouwers zich niet aan de gemaakte afspraken hielden, schrijven de onderzoekers. Het vreugdevuur in Scheveningen was 10 meter hoger en 1.500 tot 2.000 kubieke meter hout groter dan afgesproken. Tussen de stapel pallets bevonden zich vaten diesel en andere brandversnellende middelen. De gemeente heeft in de afgelopen jaren wel geprobeerd grip te krijgen op de vreugdevuren op het Scheveningse strand, maar de bouwers zaten niet op die bemoeienis te wachten, blijkt uit het onderzoek.

Deels toon de onderzoeksraad begrip voor de tolerantie van burgemeester Krikke voor het evenement: de gemeente wil met de vreugdevuren ordeverstoringen elders in de stad voorkomen. In het verleden staken de bewoners van Den Haag kleine vreugdevuurtjes aan in de halve stad.

Maar de vreugdevuren zijn volgens de OvV een te groot evenement geworden om nog op zo'n losse manier te benaderen. Het is een evenement met grote veiligheidsrisico's. Bouwers, hulpdiensten en gemeente moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen.

45 meter hoge stapel pallets

Het aansteken van de traditionele vreugdevuren op het Scheveningse strand eindigde tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 met een vliegvuur over de boulevard en aangrenzende bebouwing aan de kust. Dit zorgde voor diverse branden en veroorzaakte veel onrust bij publiek en omwonenden. De vonkenregen ontstond doordat de stapel van de Scheveningers 45 meter hoog was, en vaten diesel bevatte, blijkt uit het onderzoek.

De felle brand die daaruit ontstond breidde zich uit doordat stukken brandend hout naar beneden vielen en losse pallets aan de onderkant van de stapel in brand vlogen. Al snel stond de hele stapel in de hens. De thermiek - opstijgende warme lucht - rukte grote en kleine stukken hout van de stapel. De westenwind verspreidde het hout vervolgens over Scheveningen. Tientallen branden ontstonden, en het publiek werd geëvacueerd.

De OvV sluit af met een paar tips voor de gemeente Den Haag die zo simpel lijken, dat het de vraag oproept waarom het niet al jaren zo gaat: een vergunningentraject met heldere voorschriften, mogelijkheden tot inspraak, handhaving van de regels, en gevraagd en ongevraagd advies van politie en brandweer.

