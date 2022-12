Onderzoekers Staat en Slavernij verrast door ‘19 december’

De wetenschappers die op dit moment de betrokkenheid van de Nederlandse staat bij slavernij onderzoeken, zijn verrast door ‘19 december’ en willen dat het kabinet hun rapport afwacht. Het kabinet heeft echter een ‘stevig voornemen’ om komende maandag al excuses te maken voor het slavernijverleden, aldus de landsadvocaat donderdag.

Excuses zonder kennis zijn ‘hol gebaar’

Excuses maken zonder te weten waarvoor precies ‘is een hol gebaar’, zegt senior onderzoeker Esther Captain. Samen met nog drie andere wetenschappers vormt zij bij het KITLV (het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde) de regiegroep van het onderzoek Staat en Slavernij.

De onderzoekers werken in opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken. Met dat ministerie is afgesproken dat de wetenschappers hun rapport op 1 juli 2023 opleveren, de dag waarop de slavernij wordt herdacht. De vlucht naar voren van het kabinet heeft hen ‘verrast’, zegt Captain. “Het is, diplomatiek gezegd, opmerkelijk.”

Curaçaose hoogleraar: snelle excuses ‘ondoordacht’

Tijdens het kort geding dat Surinaamse organisaties deze week aanspanden om 19 december te voorkomen, zei de landsadvocaat dat de onderzoekers de datum in juli niet zouden halen. Dat zou dus geen argument mogen zijn om te wachten met excuses. Maar volgens Captain is dat onjuist en halen de onderzoekers de datum wel.

Rose Mary Allen, buitengewoon hoogleraar cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de Universiteit van Curaçao, ook berokken bij het onderzoek, noemt de keuze voor de 19de ‘ondoordacht’. “Het geeft blijk ervan dat sommige regeerders in Nederland nog in de 19de eeuw leven. Het onderzoek zal voor hen zeer van belang zijn en geeft heel veel informatie en inzicht op basis waarvan het excuus aangeboden zou kunnen worden.”

Dertig wetenschappers werken mee aan onderzoek

Het onderzoek is een terreinverkenning, benadrukt Captain. De wetenschappers zetten op een rij wat nationaal en internationaal bekend is over de rol van de Nederlandse staat en diens voorlopers bij de koloniale slavenhandel. In totaal werken dertig wetenschappers eraan mee.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de rol van de Staten Generaal bij de trans-Atlantische slavenhandel. Ook de slavernij vóór oprichting van de handelsondernemingen VOC (1602) en WIC (1621) komt aan bod, evenals de onderbelichte slavernij in Azië en de Nederlandse rol in de internationale slavenhandel.

Captain benadrukt dat het geen ‘geschiedenisboek’ wordt, omdat het eerste deel gaat over ‘actuele vraagstukken’ zoals de doorwerking van het slavernijverleden, de impact van de grootstedelijke onderzoeken naar het slavernijverleden en de betekenis van dit verleden voor de relatie met Caribische en Aziatische gemeenschappen nu.

