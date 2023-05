Onderzoekers: geen omgang met een ouder kan óók goed zijn voor een kind

Dat schrijven onderzoekers een rapport over problemen van complexe scheidingen, waarbij gescheiden ouders geen afspraken kunnen maken over de zorg voor hun kind of deze afspraken niet nakomen. De Tweede Kamer had minister Weerwind (rechtsbescherming) om zo'n onderzoek gevraagd. Zij wil weten welke rechterlijke maatregelen effectief zijn om scheidingsconflicten en het vaak schadelijke contactverlies tussen ouder en kind te voorkomen.

De rechter kan op verschillende manieren ingrijpen als een omgangsregeling niet functioneert, bijvoorbeeld door een ‘begeleide omgangsregeling’ op te leggen. Of een boete of gedwongen verhuizing van de ene ouder naar de andere. Welk middel effectief is, zal van de situatie afhangen. “Een one-size-fits-all oplossing bestaat niet", schrijven de onderzoekers, die hameren op goed onderzoek en het belang van het kind dat voorop moet staan.

Inzet van politie en OM zijn heftige maatregelen

De inzet van politie en het Openbaar Ministerie om omgang af te dwingen zijn voor het kind in ieder geval ‘zeer ingrijpend en mogelijk traumatisch’, schrijven de onderzoekers, die onder andere 17 kinderen, 77 ouders en diverse (ervarings)deskundigen ondervroegen. “Het leidt bovendien niet tot het langdurig nakomen van omgangsafspraken.” Maar deskundige hulp en begeleiding bij het contactherstel tussen ouder en kind, heeft meestal wel een positief effect. En zo kan het opleggen van boetbeding of dwangsom ook effectief zijn - op voorwaarde dat de ouder die het meest zorgt voor het kind het belang onderkent van het herstel van contact tussen kind en de andere ouder.

Bij veel maatregelen speelt er ook een korte- en langetermijnbelang. Een gedwongen verhuizing bijvoorbeeld, kan op korte termijn ingrijpend en nadelig zijn voor het kind, dat te maken krijgt met een andere woonomgeving, soms ook verliest van vrienden en vriendinnen en moet wennen aan andere opvoedomstandigheden. Maar op de lange termijn kan een verhuizing juist goed uitpakken omdat de kans op contact met beide ouders wordt hersteld.

Soms is niet ingrijpen door de rechter het beste

In een uiterst geval is het in het belang van het kind als de rechter, na gedegen onderzoek, vooral géén maatregel oplegt. Als beide ouders hevig met elkaar strijden en het kind daar last van heeft bijvoorbeeld. Of als het kind geen contact wil met de ‘contactverliezende’ ouder. Voorwaarde is wel dat het kind veilig kan opgroeien bij de overgebleven ouder. “Contactverlies zou dan - in ieder geval tijdelijk - blijven bestaan", schrijven de onderzoekers.

Lees ook:

Wie een omgangsregeling heeft, ontvoert minder snel zijn kind

Hoe is een ontvoering over de grens te voorkomen? ‘Zorg voor goede afspraken tussen ouders.’