Onderwijsinspectie gaat zich bemoeien met mogelijke belangenverstrengeling Groningse professor

Het gaat om professor Dmitry Kochenov, gespecialiseerd in burgerschap, migratie en constitutioneel recht. Kochenov, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, adviseerde enkele jaren geleden de Maltese regering over de omstreden verkoop van paspoorten. Daar verdient het eiland veel geld mee, maar de Europese Commissie heeft al jaren kritiek op die paspoortenverkoop aan rijke Russen, Indiërs en Chinezen. Het risico bestaat dat er ‘fout’ geld de EU binnenkomt dat vervolgens wordt witgewassen. Eurocommissaris Vera Jourova bepleitte onlangs dat de verkoop van paspoorten helemaal verboden moet worden in Europa.

Kochenov is betrokken bij Henley en Partners, het advocaten- en advieskantoor dat het paspoortenprogramma voor Malta opzette. Ieder jaar publiceert hij namens het kantoor een soort index waarin hij de waarde van een paspoort langs een meetlat legt: welke nationaliteit biedt de meeste voordelen? Ook was Kochenov voorzitter van een vereniging (IMC) die de belangen promoot van bedrijven die verdienen aan de handel in paspoorten, onthulde ‘Nieuwsuur’ vorige maand. IMC heeft ook een vennootschap op Malta waar Kochenov eigenaar van is. Na de uitzending besloot de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van Kochenov.

Advieswerk

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) beloofde deze week in beantwoording op Kamervragen, dat de onderwijsinspectie mee gaat kijken. “Ik heb de Inspectie van het onderwijs gevraagd om de bevindingen van het onderzoek ten aanzien van nevenwerkzaamheden en eventuele belangenverstrengeling te beoordelen en mij daarover te adviseren.”

Overigens is Kochenov in interviews altijd open geweest over zijn advieswerk voor de Maltese overheid. Hij benadrukte naar eigen zeggen juist dat het belangrijk is Europese wetgeving na te leven. Ook wijst hij op het feit dat de Maltese overheid transparant is: ieder jaar wordt een lijst gepubliceerd met de namen erop van mensen die Malta binnenkomen.

Maar tegenstanders zeggen dat de lijst verwarring wekt omdat Malta geen onderscheid maakt tussen mensen die paspoorten kopen en vluchtelingen.

