Onderwijs aan kwetsbare kinderen moet doorgaan, maar dat lukt niet altijd

Het speciaal onderwijs probeert ondanks de lockdown zoveel mogelijk fysiek les te geven, al wordt dat steeds moeilijker.

Onderwijs voor kwetsbare kinderen moet doorgaan, benadrukt het kabinet in de lockdownregels. In de praktijk blijkt dat erg lastig.

Een duidelijke definitie van die kwetsbare groep is niet te maken. In het regulier onderwijs maken scholen die afweging per kind. Als de inschatting is dat een leerling te veel schade oploopt door niet naar school te kunnen, krijgt het vaak een plek in de noodopvang aangeboden.

Iedereen is kwetsbaar

In het speciaal onderwijs zitten nou juist die kinderen die altijd al speciale ondersteuning nodig hadden. Vaak is de conclusie dat alle kinderen op zo’n school kwetsbaar zijn en de noodopvang dus voor iedereen is. Dat geldt met name op scholen voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen. Veel scholen bleven daarom deze week open, en zijn ook van plan om dat vanaf 10 januari weer te zijn, ook als het kabinet mocht besluiten dat afstandsonderwijs dan de norm wordt.

Maar dat voornemen is één ding, uitvoeren blijkt een ander. De problemen om de roosters te vullen die voor de lockdown op alle scholen al speelden zijn niet verdwenen. Doorgaans zijn ze juist verergerd. “Openblijven is wel een uitdaging”, constateert Petra van Haren, die als voorzitter van de algemene vereniging van schoolleiders veel contact heeft met deze schoolbesturen. Volgens de PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, zijn sommige scholen die zich vorige week voornamen om open te blijven tijdens de schoolsluiting, alsnog deels gesloten na de nieuwe lockdown die afgelopen zaterdag werd afgekondigd.

Een daarvan is Verderwijs, dat speciaal onderwijs verzorgt voor zo’n 350 leerlingen in de regio Utrecht. Behalve uitval door corona zijn er ook de zorgen onder het personeel, constateert bestuurder Renate van Dijk van Verderwijs. “Dat zijn meestal onze kwetsbare personeelsleden, dat geldt voor alle leeftijden.”

Steeds moeilijker om beleid op corona uit te zetten

De wil is er om open te blijven, benadrukt Van Dijk, omdat het uitgangspunt voor iedereen helder is: “Voor onze kwetsbare doelgroep is het belangrijk om naar school te blijven komen voor de veiligheid, continuïteit en structuur. Maar het wordt door de lastminutebeslissingen van het kabinet steeds moeilijker gemaakt om beleid op corona uit te zetten.”

Het uitgangspunt is om na de vakantie open te zijn, zegt Van Dijk, maar ze wil ook de ontwikkelingen afwachten. “Het zou heel veel helpen als er risico’s weggenomen zouden kunnen worden, bijvoorbeeld door onze mensen voorrang te geven bij de boosterprik.”

Wat zeker niet helpt is dat juist het speciaal onderwijs met extra grote lerarentekorten kampt. Dat leidt er ook weer toe dat de miljarden extra die dit jaar naar de scholen vloeien voor onderwijsverbetering, worden ingezet om überhaupt onderwijs te kunnen geven, ziet ook de PO-Raad.

Verderwijs herkent dat probleem. “Het beeld ontstaat dat de scholen zoveel geld hebben”, zegt Van Dijk. “Nou, wij niet. Wij geven alles nu al uit om de grote achterstanden door corona in te lopen. We willen niet dat de psychiatrische problematiek nog groter wordt.”

