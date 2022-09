Onderwijs aan doven en slechthorenden schiet tekort

Het College voor de Rechten van de Mens kraakt de manier waarop dove en slechthorende leerlingen onderwijs krijgen in Nederland. ‘De ontwikkeling van deze groep leerlingen komt hierdoor ernstig in de knel.’

Scholen houden vaak onvoldoende rekening met de gehoorbeperking van leerlingen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een rapport over knelpunten in het recht op onderwijs voor deze groep. Dat zijn er heel wat. Het rapport noteert vele schoolwisselingen, regelrechte weigering van leerlingen, en onbegrip van leraren en medeleerlingen. Dat heeft slecht passend onderwijs, eenzaamheid en vermoeidheid tot gevolg.

Het rapport pleit dan ook voor structurele veranderingen. De overheid zou veel meer moeten doen om discriminatie van deze groep aan te pakken en het regulier onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen die dat willen. Ook zou er meer moeten worden geïnvesteerd in deskundige professionals. Het gaat dan om ambulante begeleiders die de leerlingen kunnen ondersteunen, maar ook om bijvoorbeeld dove en slechthorende docenten en klassenassistenten.

Ondertiteling bij een filmpje

Nu zijn dove en slechthorende kinderen vaak aangewezen op speciaal onderwijs, omdat reguliere scholen volgens het college te weinig bereid zijn om aanpassingen te doen. Speciaal onderwijs moet mogelijk blijven voor de leerlingen die daar baat bij hebben, maar de keus moet volgens het college veel gevarieerder worden. Dat kan als reguliere scholen zich meer inspannen om geschikt te zijn voor dove en slechthorende leerlingen.

De aanpassingen die nodig zijn om kinderen op een reguliere school te laten gedijen zijn vaak laagdrempelig. Het rapport noemt ook concrete tips voor docenten, zoals ‘niet praten met je rug naar de klas’ of ‘zorg dat een filmpje ondertiteling heeft’.

