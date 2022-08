Ondersteuningsteam helpt toeslagenouders: ‘Het terugplaatsen van kinderen is niet het hoogste doel’

Het Ondersteuningsteam is opgericht op verzoek van de Tweede Kamer, nadat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat meer dan 1675 kinderen van toeslagenouders uit huis waren geplaatst. Een speciaal team moest de ouders helpen om opnieuw contact te leggen met jeugdbeschermingsorganisaties, waarmee veel ouders niet meer on speaking terms waren.

Het Ondersteuningsteam heeft dertig persoonlijk begeleiders door het hele land, die de ouders emotioneel bijstaan en in kaart brengen wat ze precies willen. “In verschillende mediaberichten ligt de focus op de kinderen die teruggeplaatst worden, maar dat is lang niet altijd waar het om gaat”, zegt projectleider Judith Peeters.

Waar gaat het dan wel om?

“Sommige ouders willen vooral dat het contact wordt hersteld. Ze willen weer een rol van betekenis spelen in het leven van hun kinderen. Maar omdat ze bijvoorbeeld nog geen geschikte woning hebben, vinden ze het prima als hun kind nog een tijd bij het pleeggezin blijft wonen.”

“En het gaat erom ouders bij te staan in het contact met de organisaties en hulpverleners, want sommige hebben er tientallen. De verhouding tussen voogden van jeugdzorg en ouders is in veel gevallen verstoord. Dus als ouders graag willen dat de begeleiders meegaan naar een gesprek, dan doen ze dat. Misschien goed om te vermelden: steeds bepalen de ouders wat er gebeurt, zij hebben de regie, niet het Ondersteuningsteam.”

Het belang van de ouders strookt niet altijd met dat van de kinderen.

“Nee, soms helpen we de ouders inzien dat hun wens om de kinderen weer terug te krijgen, op dit moment niet in vervulling kan gaan. Wij proberen niet koste wat het kost de ouders tevreden te stellen.”

Ouders melden zich niet in groten getale aan, blijkt uit een eigen pilot. Wantrouwen ze het Ondersteuningsteam?

“Wij zijn blij met de ouders die zich hebben gemeld, maar we merken soms dat het contact in het begin stroef loopt. Ouders stellen zich afwachtend op, ze zien ons dan als een overheidsinstantie, waarvoor je op je hoede moet zijn. We krijgen aanmeldingen, per mail, waarin geen telefoonnummer of woonplaats is vermeld. Dat terwijl we neutraal zijn en niet verbonden zijn aan een organisatie, maar tussen de partijen in staan. Wel worden we betaald door de overheid, want ja, het geld moet ergens vandaan komen.”

Ook is de aanpak van het Ondersteuningsteam bedacht met onder meer het ministerie en jeugdorganisaties. Dat helpt misschien ook niet.

“Dat weet ik niet. Je vraagt me nu om in de hoofden van de ouders te kijken, dat vind ik ingewikkeld. In feite heeft ons team de manier van werken bedacht, maar omdat veel oplossingen te maken hebben met huisvesting en financiën zijn we aangewezen op andere partijen, waaronder de gemeente.”

Lees ook:

De werkweek van Sylvana: ‘Ik ben jeugdbeschermer, advocaat, mediator en pispaal tegelijk’

Jeugdbeschermers hebben te maken met een grote werklast, bedreigingen en veel kritiek. Wat betekent dat in de praktijk? Een week op pad met de Rotterdamse jeugdbeschermer Sylvana.