Ondernemer Klaus Kanis (52) heeft de crisis van 2008 ook doorstaan: ‘Dan moet het nu ook lukken’

De buren van Klaus Kanis zijn al failliet. En hún buren ook. Met kunst en vliegwerk houdt hij zijn kunstgalerie overeind aan de Alkmaarse Laat, waar Trouw deze week vertoeft. “Ik durf het bijna niet te zeggen maar gisteren had ik het druk.”

Zo vrolijk als de etalage oogt van Kanis Kunst & Lijsten, met zijn kleurige schilderijen, zo droevig is het gesteld met de winkels eromheen. De coronacrisis heeft hier meedogenloos huisgehouden. De twee modezaken van Queens zijn onlangs aan het virus bezweken, Sandwich mode is gesneuveld en zo zijn er nog een paar panden rondom dat van Klaus Kanis (52) die al langere tijd leegstaan.

“Drie maanden geleden zat ik hier nog aan een heel vol stuk van de Laat en nu zit ik met leegte om me heen”, constateert de handelaar in schilderijen en lijsten. En dan zijn we nog niet eens in het meest getroffen gedeelte van Alkmaars langste winkelstraat, waar deze krant een week lang is gestationeerd.

Bouwmarkt-effect

Toch heeft Kanis er sinds de uitbraak van het virus geen moment aan gedacht om de zaak te sluiten, daar waar andere ondernemers dat wel direct deden. “Ik mocht open blijven dus dan doe ik dat”, zegt hij. Al draait de zaak niet op dezelfde manier als voor de coronatijd. Kanis: “We halen en brengen nu wat meer bij de mensen thuis, en we zijn bijvoorbeeld ook voor en na de gebruikelijke openingstijden beschikbaar voor klanten die wat ouder zijn en in contact komen een beetje eng vinden. De verkoop is wel wat ingezakt.”

Maar om nu te zeggen dat hij het minder druk heeft, nee, dat toch niet. “Ik durf het bijna niet te zeggen maar ik had gisteren een hele drukke dag. Misschien scheelt het ook dat hier een Kruidvat zit en een drukke bakker. Die hebben altijd veel aanloop. En mensen zitten natuurlijk thuis, dan kom je sneller op het idee om eens wat nieuws aan de muur te hangen. Ik profiteer van een soort bouwmarkt-effect.”

Personeel heeft Kanis niet. De Alkmaarse kunstgalerie is een eenmanszaak. Hij doet bovendien ook in kunstverhuur, een tak van sport die zekerheid biedt omdat dit gaat op basis van contracten. Kanis: “Dat geeft mij een vaste bron van inkomsten. En ik heb een hele coulante verhuurder. Maar op die coulantie heb ik geen beroep gedaan. Nog niet.”

Facelift

Hij maakt zich wel grote zorgen over de geplaagde Laat, waar je gewoon aanvoelt, zo zegt hij, dat er meer winkels kraken. Er moet echt iets met de straat gebeuren, vindt hij. Een nieuw elan, een facelift. “Heel vroeger was de Laat een gracht. Misschien is het een idee om die in een smallere vorm terug te brengen. Dan hebben de mensen een reden om hier naartoe te komen. En haal die fietsen en scooters weg. Dat staat zo rommelig.”

Het geeft Kanis wel een machteloos gevoel dat er nu geen toeristen naar de kaasstad kunnen komen. Want daar valt niets aan te doen. “Duitsers lopen hier nu echt niet en dat scheelt toch. Ik had vorige zomer de beste zomer met toeristen ooit.”

Maar goed, Kanis heeft de economische crisis van 2008 ook doorstaan, zo redeneert hij, dan moet het nu ook lukken. Hij zal niet de eerste zijn die door een zware storm moet, ook eerdere generaties van de familie Kanis (sinds 1933) kwamen crises en oorlog te boven. “Ik ben erfelijk besmet. Mijn opa zat al in deze business, ik ben van de derde generatie.”

Als Kanis zo naar de Laat kijkt, met al die wankele winkels om hem heen, denkt hij dat er dan ook toekomst is voor een vierde generatie? Kanis: “Ik zou mijn kinderen een overname niet zo snel adviseren. Maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat ik bestaansrecht heb.” “Ach, weet je”, besluit hij nuchter. “Als een van mijn vier kinderen de zaak niet wil overnemen, heb ik echt niet heel veel tissues nodig, hoor. Dan is het gewoon zo.”

