Onderhandelen in Den Haag?Farmers Defence Force zal de toon moeten matigen

Landbouwminister Carola Schouten wil vandaag hoogstpersoonlijk uit de mond van Farmers Defence Force welgemeende excuses horen. Ze wil bovenal de erkenning van de activistische boerenorganisatie dat zij, en alleen zij, beslist met wie ze overlegt.

Bereid opnieuw excuses te maken

De boerengroep Farmers Defence Force is bereid opnieuw excuses te maken over een omstreden persbericht als ze aan tafel gaan met Schouten en Rutte. Dat zegt Jeroen van Maanen die namens de protestgroep spreekt met het kabinet.

“We hebben ‘m gisteren al in het openbaar gedaan en als dat hier persoonlijk nog moet, zullen we ‘m herhalen”, zegt Van Maanen voorafgaand aan een ontbijt met Rutte en Schouten.

'Niet tactisch’

Eerder deze week leek het erop dat het gesprek tussen premier Mark Rutte, minister Schouten en koepelorganisatie Landbouw Collectief rustig zou verlopen. Farmers Defense Force, dat deel uitmaakt van het collectief, had de week ervoor boeren opgeroepen om de tractor op het erf te laten staan. In protest naar Den Haag optrekken was ‘niet tactisch’.

Maar hoe tactisch was het persbericht van de FDF, woensdag verstuurd vlak vóór de vergadering in Den Haag? Dat bericht stond vol dreigende taal aan het adres van ‘banken, vleesbazen, zuivelbobo’s en voerboeren’ die ook met het kabinet in gesprek zijn over de stikstofcrisis. De boeren van FDF zitten vol argwaan tegen iedereen die aan tafel zit bij het kabinet, maar niet dagelijks de melkput ingaat of een tractor beklimt.

Hervorming landbouw

Tegelijkertijd zijn dat wel de mensen met wie het kabinet ook te maken heeft in zijn pogingen om de landbouw te hervormen en de stikstofcrisis te bezweren. Grote veranderingen in de veehouderij zullen ook de vlees- en zuivelindustrie treffen. En banken zijn noodzakelijk om de transitie in de landbouw mede te financieren. En de ‘baas’ van het Landbouw Collectief, Aalt Dijkhuizen, bestuurde jarenlang de Wageningen Universiteit.

Nadat de FDF met het nodige hangen en wurgen woensdagnacht excuses aanbood voor de ‘verkeerd gekozen woorden’ wordt het gesprek vanochtend hervat. Met natuurlijk het nodige gepiep en gekraak, of misschien wel: de nodige powerplay.

Het kabinet had de FDF tot nu toe nodig. Uit onderzoek van deze krant bleek eerder dat 60 procent van de boeren sympathie heeft voor de harde toon van deze organisatie. Boeren die zich slecht bediend voelden door traditionele agrarische organisaties als LTO.

Maar de vraag is hoelang die gematigden de koers van hun extremere collega’s zullen blijven steunen. Het kabinet heeft inmiddels een half miljard uitgetrokken voor sanering van de veehouderij. Dat biedt perspectief voor veel boeren.

Nadat FDF eerder weigerde met milieuorganisaties te praten, tweette LTO-directeur Van den Heuvel dat ‘lobbyen is als schaken: je moet meespelen om te winnen. Je kunt niet telkens het schaakbord omvergooien en weglopen’. Ook voor Den Haag geldt dat wie daar wil meespelen, de spelregels moet accepteren.

Lees ook:

Vooral jonge boeren worden steeds radicaler

De boerenopstand verhardt. Vooral jonge agrariërs ontkennen het stikstofprobleem en omarmen radicale acties.