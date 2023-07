Ondergrondse afvalcontainers voor de deur? ‘Levensgevaarlijk’

Hijzelf is slechtziend, zijn zus blind, en de zwager van de 39-jarige Brabander zit in een rolstoel. Ondergrondse afvalcontainers voor zijn deur? Hij vindt het een levensgevaarlijk plan.

Het knotje op zijn hoofd knikt mee. Hij is inderdaad bang dat de komst van ondergrondse afvalcontainers hand in hand gaat met extra zwerfvuil, lawaai en stank, zo beantwoordt hij de vraag van de bestuursrechter. Toch is dat soort overlast niet zijn voornaamste bezwaar. De 39-jarige Brabander kwam de rechtszaal binnen met een taststok, hij is slechtziend en heeft bovendien een ooraandoening. Zo’n nieuw object pal voor de deur vormt een risico, draagt hij aan.

“Het is levensgevaarlijk als er op de stoep dat soort containers met uitsteeksels komen, ze leveren een valgevaar op. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn bezoek.” De man uit Zundert, vandaag geheel gehuld in het wit en met een baardje en neuspiercing, heeft een blinde zus en een zwager in een rolstoel. “Ook voor hen wordt mijn huis zo moeilijker te bereiken. En dat is nu al ingewikkeld genoeg.”

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

Straks staan er nog meer auto’s op de stoep

Is het niet een kwestie van wennen, werpt de rechter tegen, kan hij niet leren om het object heen te manoeuvreren? De dertiger schudt zijn hoofd dit keer in een horizontale beweging. Het zijn niet alleen de ondergrondse containers zelf die hem in de weg zullen zitten.

“Tegenover mijn huis is een pakketpunt waar auto’s af en aan rijden, iets wat continu voor overlast zorgt”, legt hij uit. “Nu al is er namelijk een tekort aan parkeerplekken, waardoor mensen hun auto’s op de stoep neerzetten. Die parkeerdruk hindert mij en mijn familieleden, en ook ouderen uit de buurt. Met een stok, rollator of scootmobiel kun je je vaak amper over de stoep verplaatsen. En komen die containers er, dan vervallen er nóg meer parkeerplekken en zal dat probleem alleen maar verergeren.”

De rechter richt zich tot de gemeente Zundert. “Hoeveel parkeerplekken gaan er verloren als er drie units voor huishoudelijk afval komen?” Eén van de zes, klinkt het antwoord. De gemeente drukt zowel haar inwoner als de rechter op het hart geen onveilig gebeuren te zullen creëren. Zo heeft Zundert van gedachten gewisseld met het gehandicaptenplatform, krijgen de containers geen opstaande rand en hebben de lokale afvalinzamelaars en een verkeersdeskundige de toekomstige bewegingen van de ophaalwagen geanalyseerd.

De rechter knikt als de gemeente aan het woord is

Steeds knikt de rechter wanneer de gemeente aan het woord is. Hij lijkt te begrijpen dat buurtbewoners niet al te lang kunnen sjouwen met hun papier, gft-afval en zakken met vieze luiers, loopafstanden die in kaart worden gebracht met Google Earth, lijnen en elkaar overlappende cirkels. Hij lijkt verheugd te zijn over het feit dat Zundert open staat voor mediation. En hij luistert aandachtig naar de redenering van de gemeente dat de plek die is aangewezen de beste optie is om de drie ondergrondse containers te plaatsen.

Zes dagen later geeft de bestuursrechter de slechtziende man gelijk in zijn uitspraak. Volgens de Raad van State wegen de nadelige gevolgen voor de Brabander zwaarder dan de voordelen van een afvalpunt op die plek, en heeft Zundert de behoefte aan een container op die specifieke locatie onvoldoende aangetoond. In de buurt waarin de man woont zijn namelijk al twee plekken waar bewoners hun tuinafval, karton en ander vuilnis kunnen lozen. De gemeente moet haar plan schrappen, en de dertiger bovendien de bijna 2900 euro betalen die hij uitgaf om zijn zaak voor de bestuursrechter te krijgen.

