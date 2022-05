Onder Nederlanders blijken heel wat misverstanden te leven over de euthanasiewet

Kun je euthanasie krijgen als je je leven voltooid vindt? 47 procent van de 40-plussers denkt van wel, maar het is niet zo. Onderzoekers testten de kennis over de euthanasiewet van 1200 Nederlanders, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De steekproef is volgens de NVVE representatief voor de Nederlandse 40-plussers op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Volgens de NVVE blijkt uit het onderzoek dat er veel misverstanden zijn over euthanasie. Soms leidt dat tot onbegrip en moeilijke gesprekken tussen arts en patiënt, op het moment dat mensen daadwerkelijk euthanasie willen. Zo is een ‘voltooid leven’ geen grond voor euthanasie: alleen wie ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, komt in aanmerking. D66 wil hulp bij het levenseinde voor mensen met een voltooid leven regelen in een aparte wet, maar of die er komt, is nog de vraag.

Is euthanasie een recht? Veel mensen weten het niet

Er zijn meer vragen waarop veel Nederlanders het verkeerde antwoord geven. Zo antwoordt bijna één op de vijf Nederlandse 40-plussers ‘ja’ op de vraag of ze recht hebben op euthanasie. Een even grote groep weet het niet. Ook denkt een vijfde dat een arts verplicht is mee te werken. Maar in de wet is geregeld dat een arts onder bepaalde omstandigheden euthanasie mág verlenen, niet dat dat dan ook moet. Wie euthanasie wil, moet een arts zoeken die bereid is die te geven.

Levenstestament bij notaris is niet nodig

Ruim een kwart van de 40-plussers antwoordt ‘ja’ op de vraag of je voor euthanasie een levenstestament bij de notaris nodig hebt, terwijl een mondelinge of schriftelijke vraag aan de arts genoeg is. Verder denkt 18 procent dat het volgens de wet nodig is dat de familie instemt met een euthanasieverzoek. Ook dat is geen voorwaarde, al betrekken veel artsen de familie wel bij het proces.

De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid rond het levenseinde. Het onderzoek is de aftrap van een campagne waarin de NVVE aandacht besteedt aan de misverstanden over euthanasie.

