Ondanks zorgen is het eindexamen goed gemaakt

Nog nooit werd er bij scholierenorganisatie Laks zoveel geklaagd over het eindexamen als in de afgelopen weken. Maar ondanks de 307.000 klachten bleken de examens dit jaar relatief goed gemaakt, blijkt uit de normering van het College voor Toetsen en Examens.

De n-termen, waarmee scholen de normering bijstellen, lagen slechts 0 tot 0,1 punt hoger dan in de jaren voor corona, van 2015 tot en met 2019. Leerlingen moesten ongeveer hetzelfde aantal punten als in die jaren halen voor een voldoende. Dat is een gemiddelde. Sommige examens werden relatief slecht gemaakt en andere weer heel goed. Met het vwo-examen wiskunde B hadden veel leerlingen zoveel moeite, dat ze er zelfs 1,9 punt bij krijgen.

Grote lesachterstanden

Dit was het eerste jaar waarin scholieren geen compenserende maatregelen meer kregen vanwege de coronapandemie, waarin ze grote lesachterstanden opliepen. In 2021 en 2022 mochten eindexamenkandidaten een van de niet-kernvakken wegstrepen als dat betekende dat ze daardoor toch hun diploma zouden halen. Er was ook een extra mogelijkheid om te herkansen en er was een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens konden spreiden. Tot slot werd er in de normering rekening gehouden met achterstanden door de lat wat lager te leggen.

Toen onderwijsminister Wiersma besloot die versoepelingen los te laten, kwam daar veel kritiek op. Juist deze generatie eindexamenleerlingen heeft een groot gedeelte van de voorbereidingen online moeten volgen omdat de scholen dicht waren. Zij hebben in cruciale schooljaren soms een half jaar last gehad van coronabeperkingen. Veel scholieren hoopten daarom dat er in de normering nog wat cadeautjes werden uitgedeeld. Maar dat bleek niet nodig te zijn omdat het examen relatief goed gemaakt is.

Landelijk slagingspercentage wordt later bekend

Uit de gegevens van het College voor Toetsen en Examens bleek dat vwo-leerlingen dit jaar vooral veel moeite hadden met wiskunde A en B, muziek en economie. Op het vwo-examen Duits is zo goed gescoord dat daar geen enkel punt bij komt. Op de havo werd er slecht gescoord op economie en bedrijfseconomie, wiskunde B en filosofie.

Dit jaar deden in totaal bijna 186.000 leerlingen eindexamen. In het vmbo waren dat er 91.000, op de havo iets meer dan 55.000 en in het vwo bijna 40.000. Wat het landelijke slagingspercentage is, wordt later pas bekend.

Maandag begint het tweede tijdvak van de eindexamens, voor de leerlingen die herkansen of in het eerste tijdvak niet alle examens konden maken. Op 6 juli wordt daarvan de uitslag bekend.

Lees ook:

De eindexamens zijn begonnen, de ‘lichting lockdown’ is aan zet

Maandenlang konden de eindexamenkandidaten van vandaag hun schoolgebouw niet in wegens corona. Nu gaan we zien hoe ze het ervan af brengen in een centrale toets.

Murw en ongemotiveerd: achterstanden inlopen lukt veel scholieren niet meer

Het schooljaar waarin achterstanden juist hadden moeten worden ingelopen, stelt scholen en leerlingen weer voor allerlei onrust en obstakels.