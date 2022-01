Ondanks vuurwerkverbod 10 miljoen euro schade rond oud en nieuw. ‘Alleen een verbod werkt niet’

Grote woningbranden, vernielde auto’s en talloze beschadigingen door vuurwerk: de nieuwjaarsnacht van 2022 verliep ondanks coronamaatregelen en een vuurwerkverbod allesbehalve rustig. Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de totale schade voor particulieren ongeveer tien miljoen euro. Dat is fors meer dan een jaar eerder, en vergelijkbaar met jaren zónder strenge regels. Opvallend, vindt de directeur van het verbond, Richard Weurding.

“We hadden natuurlijk vorig jaar een vrij rustige jaarwisseling. Toen kwamen we uit op 8 miljoen euro aan particuliere schade, dus voor dit jaar zaten we een beetje aan die orde van grootte te denken. Maar nu komen we dus uit op 10 miljoen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een voorzichtige schatting is. We weten zeker dat dat bedrag in de praktijk nog veel hoger is, omdat medische kosten daar nog niet in zitten. En de schade aan ondernemers - de zakelijke schade - ook niet, net als de schade aan publieke eigendommen. Zeker als je bedenkt dat er coronamaatregelen zijn en dat er een vuurwerkverbod is, dan is het opvallend dat je deze schadeomvang hebt. Ik krijg van alle kanten mee dat mensen ervaren dat er toch heel veel vuurwerk is afgestoken. Dat is natuurlijk moeilijk te meten, maar dat is wel het beeld dat we hebben, over heel Nederland.

Betekent dat dat de maatregelen onvoldoende zijn gehandhaafd?

“We denken dat weersomstandigheden de belangrijkste oorzaak zijn geweest. Die waren uitzonderlijk. Het is volgens mij nog nooit zo zacht geweest met oud en nieuw. Dat betekent dat er heel veel mensen buiten zijn. We zien ook met andere jaarwisselingen: als het goed weer is, wordt er veel vuurwerk afgestoken. Dat zagen we nu ook.

“Het tweede punt, dat u al aankaart, is de handhaafbaarheid van het vuurwerkverbod. Terugkijkend denk ik dat we moeten constateren dat de handhaving van zoiets in de praktijk een hele uitdaging is. Je moet je afvragen of het zomaar mogelijk is. Dat zullen we zeker opnieuw moeten bekijken. Het is niet ons vak om daar à la minute iets van te vinden, maar als je een vuurwerkverbod afkondigt, moet je dat natuurlijk doen op een manier die in de praktijk effectief is. Dat blijkt lastig als je ongestraft toch vuurwerk kunt kopen, importeren en afsteken. Allemaal illegaal vuurwerk, dat bovendien gevaarlijker is dan regulier vuurwerk. Dan spannen we toch een beetje het paard achter de wagen.”

Moeten we zo’n vuurwerkverbod dan wel houden?

Het is primair aan de politiek om daar een uitspraak over te doen. Wij zijn voorstander van alle maatregelen die meer veiligheid bieden bij oud en nieuw. Dat kan een vuurwerkverbod zijn, of vuurwerkvrije zones. Daarnaast denk ik dat je moet nadenken hoe je mensen met oud en nieuw een alternatief kunt bieden. Het organiseren van lokale vuurwerkshows zou iets kunnen zijn. Dan gaan mensen daarnaartoe, en wordt het gezellig én veiliger. Het is maar een idee, ik ben geen expert, maar alleen een vuurwerkverbod blijkt in de praktijk niet te werken. Dat zien we nu. Als er opnieuw een vuurwerkverbod komt, zal er ook moeten worden nagedacht over de vraag: welke flankerende maatregelen kunnen het verbod effectiever maken? Het veiligheidsberaad zei al te willen onderzoeken hoe de handel in omringende landen kan worden beperkt. Ik zou daar graag een positief element aan toevoegen: zorg dat je mensen ook een alternatief biedt, zodat ze zelf geen vuurwerk hoeven aan te schaffen.”

