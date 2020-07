Ondanks virusuitbraak wacht Rotterdam met maatregelen

Zorgen om de corona-uitbraak in Rotterdam leiden nog niet tot hernieuwde maatregelen. Wat kan de veiligheidsregio zoal doen?

Verregaande maatregelen om de virusuitbraak in de regio Rotterdam in te dammen, blijven vooralsnog uit. Gemeenten, de veiligheidsregio en de lokale GGD zijn al dagen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die ze hebben om de epidemie te bestrijden. Maar veel verder dan inwoners intensiever wijzen op de geldende 1,5 meter en hygiënemaatregelen komt men nog niet, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Deze maand zijn meer dan 500 inwoners van de regio positief getest op het coronavirus, dinsdag kwamen daar 63 mensen bij. De GGD Rotterdam-Rijnmond bestempelde de besmettingscijfers als ‘alarmerend’ en burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde het losse gedrag van studenten een ‘gevaarlijke ontwikkeling.’ Dinsdag ging hij in gesprek met voorzitters van de studentenverenigingen. Erasmus Magazine meldde op basis van een interne mail dat een beachvolleybaltoernooi van Rotterdamse geneeskundestudenten een van de bronnen van de uitbraak blijkt.

Offerfeest in kleine kring

Toch blijft het vooral bij die gesprekken en een oproep aan moslims om het offerfeest vanaf donderdag in kleine kring te vieren. De veiligheidsregio bekijkt wel of het nodig is om openbare locaties zoals parken (tijdelijk) te sluiten. Bij die overweging speelt mogelijk dat er vanaf donderdag een periode van zomers weer wordt voorspeld.

Het lijkt erop dat de veiligheidsregio voor ingrijpendere maatregelen wacht op ruggesteun vanuit het kabinet. “Onze voorzitter (Aboutaleb, red.) is uiteraard telkens in overleg met Den Haag. Het is niet zo dat we nu eigen besluiten aan het voorbereiden zijn”, zegt de woordvoerder. Woensdag heeft het Veiligheidsberaad, met daarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, een ingelaste vergadering. Aboutaleb herhaalde deze week zijn wens om via een noodverordening een mondkapjesverplichting in te stellen, bijvoorbeeld in winkels en horeca. Eerder beklaagde hij zich erover dat hij als burgemeester juridisch gezien een zwakke basis heeft.

Via noodverordening is veel mogelijk

Daar is hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) het niet per se mee eens. Via een noodverordening is veel mogelijk zegt hij. Zo zou de veiligheidsregio in beginsel kunnen besluiten om alle horeca tijdelijk te sluiten. “Dat is een verregaande maatregel, maar tijdens de eerste golf gebeurde het ook. Alleen toen gaf het ministerie van volksgezondheid een opdracht aan de voorzitters van de veiligheidsregio. Je ziet nu dat het kabinet in de lead blijft.”

Over een (regionale) mondkapjesplicht is Brouwer kritisch: “Ik denk dat een mondkapjesplicht überhaupt niet kan omdat het in strijd is met de grondwet”. Brouwer wijst naar artikel tien van de grondwet waarin staat dat ieder van ons recht heeft op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “Net zoals je niet zomaar petjes of boerka’s kunt verbieden, kun je ook niet mondkapjes verplichten.”

Mondkapjesplicht

Ook zo’n mondkapjesplicht zou worden opgenomen in de regionale noodverordening, bij afwezigheid van de nieuwe ‘coronawet’ die pas na de zomer wordt behandeld in de Tweede Kamer. Maatregelen opgelegd via een noodverordening mogen geen grondrechten inperken, stelt Brouwer.

Het stoort Brouwer dat het kabinet de suggestie wekt dat een mondkapjesplicht wel ingevoerd zou kunnen worden, door het Outbreak Management Team deze week hernieuwd onderzoek te laten doen naar het nut van een mondkapjesplicht. “De minister had eerlijk moeten zeggen: wij kunnen niets, daarvoor is een wet nodig en die is er niet.” De oplossing ligt volgens Brouwer voor het oprapen. “Geef een dringend advies, leg het dragen van mondkapjes daar waar het thuishoort: bij de mensen zelf. Dat heeft bij het niet-handen-schudden ook uitstekend gewerkt.”

