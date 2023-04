‘Ondanks talloze protocollen zullen er altijd ongelukken op het spoor gebeuren’

Hoewel het Nederlandse spoor bekendstaat als een van de veiligste in Europa, waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport eind vorig jaar dat er meer aandacht nodig is voor de veiligheid op het spoor. De inspectie merkt op dat er nog altijd zware ongevallen plaatsvinden en dat er ruimte is voor ‘verbeteringen om nieuwe slachtoffers te voorkomen’.

In 2021 vonden er in totaal 22 ongevallen plaats, waarbij elf mensen om het leven kwamen. De meeste ongelukken gebeuren op een overweg.

Emeritus-hoogleraar Ben Ale noemt het ongeluk een ‘kwestie van kansberekening’. Ondanks talloze veiligheidsprotocollen zullen er altijd ongelukken op het spoor blijven gebeuren, zegt de oud-hoogleraar veiligheidskunde en risicomanagement aan de TU Delft. “Ook als mensen hun best doen kun je dat niet altijd voorkomen. Natuurlijk moet je uitzoeken wat er fout is gegaan, en je best doen om ervoor te zorgen dat het zich niet herhaalt. Maar vroeg of laat maakt iemand een fout.”

De belangrijkste vraag is volgens Ale hoe een intercity op een spoor kon komen waar gewerkt wordt. “Of hoe werkers op een spoor konden komen waar een intercity rijdt.” Al decennialang zijn er boekwerken vol protocollen en regels die een dergelijke situatie moeten voorkomen. “Twintig jaar geleden was er veel gedoe om spoorwerkers die werden aangereden. Toen is het veiligheidsprotocol opnieuw aangescherpt.”

De regels zijn volgens Ale vrij simpel. “Rijden en werken op een spoor gaan niet samen. Daarom is er bewaking, zijn er rode seinen en wordt het spoor naast de werkzaamheden ook vrij gehouden. Ergens is het misgegaan. De vraag is waar.”

Een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport laat weten dat de inspectie op dit moment in Voorschoten ter plaatse is, maar geen uitspraken doet over de toedracht van het ongeluk. Topman van ProRail John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag’ voor het Nederlandse spoor. Ongelukken met doden of veel gewonden zijn in Nederland relatief zeldzaam. Hieronder een overzicht van de ernstigste treinongevallen in de afgelopen twintig jaar.

20 maart 2003 - Roermond

Stoptrein botst frontaal op een goederentrein. Het ongeluk wordt veroorzaakt doordat de machinist een hartinfarct kreeg. De bestuurder overlijdt, daarnaast vallen 38 gewonden.

17 juni 2003 - Graswijk

In de buurt van Emmen botst een lege passagierstrein op een pantservoertuig van Defensie. Bij het ongeluk komen twee militairen om het leven.

3 november 2005 - Wijhe

Op het traject Deventer - Zwolle komt een intercity in botsing met een hout geladen vrachtwagen, die op een beveiligde overweg tot stilstand komt. Er valt 1 dode en 31 gewonden.

24 september 2009 - Barendrecht

Twee goederentreinen komen met elkaar in botsing onder een viaduct. Daarbij komt één persoon om het leven en een andere raakt gewond. De ravage is enorm en de werkzaamheden duren dagen.

De rampplek in Barendrecht. Beeld ANP

21 april 2012 - Amsterdam

Nabij het Westerpark in Amsterdam botst een intercity frontaal op een sprinter. Bijna 200 inzittenden raken gewond, van wie ruim 20 ernstig.

In 2012 botsten twee treinen in Amsterdam op elkaar. Beeld ANP / ANP

23 februari 2016 - Dalfsen

Op het traject Zwolle - Ommen komt een trein in botsing met een hoogwerker die bezig was een overweg over te steken. De machinist komt daarbij om het leven en zeven anderen raken gewond.

20 september 2018 - Oss

Een elektrische bakfiets wordt op een overweg gegrepen door ene trein. Vier kinderen komen om het leven. Twee andere personen raken gewond.

22 mei 2020 - Hooghalen

Op het traject Assen - Hoogeveen komt een trein in botsing met een tractor met daarachter een kipper, die bezig was een onbeveiligde overweg over te steken. De machinist komt om het leven, twee anderen raken lichtgewond.

