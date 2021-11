Ondanks kinderpardon moet Ljowa (7) naar Armenië: ‘Er is sprake van totale willekeur’

De zevenjarige Ljowa zit vol plannen voor de toekomst. Maar waar die toekomst ligt, dat is hoogst onzeker. Het jongetje is in Nederland geboren, net als zijn jongere broertje en zusje. Toch wil de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het hele gezin Nederland verlaat en terugkeert naar Armenië.

Amersfoort liep vorige week uit om dat te voorkomen. Moeder Arpine Shahbazyan vertelt een dag later hoe ze op enig moment voor en achter zich alleen maar mensen zag die daar waren voor háár jongen. ‘Ljowa moet blijven’, riepen ze. “Dat gaf me kracht”, zegt Shahbazyan. Terwijl ze vertelt, klimt haar dochter van drie met een roze muziekdoosje op haar schoot. Het meisje komt, net als het jongste jongetje, niet in aanmerking voor het kinderpardon. Daarvoor moet een kind vijf jaar in Nederland gewoond hebben en zo oud zijn de twee jongsten nog niet.

Onnavolgbaar

Het gezin woonde in verschillende asielzoekerscentra en gezinslocaties met altijd een procedure op de achtergrond. Het kinderpardon leek in 2019 uitkomst te bieden – die was immers bedoeld voor kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland waren. Maar de IND wees het verzoek af, en drie weken geleden gaf de Raad van State de dienst gelijk.

En dat is waar het onnavolgbaar wordt, zegt Martin Vegter van Defence for Children. Andere kinderen die in precies dezelfde situatie zitten, hebben namelijk wél een verblijfsvergunning gekregen met een beroep op het kinderpardon. “Er is sprake van totale willekeur”, zegt Vegter.

Ljowa en zijn broertje David Beeld Maartje Geels

Een formulier zonder waarde

Wat is die situatie nu precies? De ouders van Ljowa waren uitgeprocedeerd op het moment dat de jongen werd geboren, en waren niet verplicht om de IND op de hoogte te stellen van de geboorte van hun zoon.

Sommige uitgeprocedeerde gezinnen deden dat echter wel, met een formulier dat bedoeld is om een kind bij een lopende asielprocedure aan te melden. Het is dus helemaal niet bedoeld voor uitgeprocedeerde gezinnen. “Dat formulier heeft juridisch gezien dezelfde waarde als een spaarkaart van de Etos; helemaal niks”, zegt Vegter. Toch kregen de uitgeprocedeerde gezinnen die zo’n formulier opstuurden, wel een verblijfsvergunning.

“Onbegrijpelijk”, zegt Vegter. De werkwijze van de IND verbaast hem al, maar dat de Raad van State de dienst gelijk heeft gegeven, kan hij helemaal niet verklaren. Vegter: “Ik heb heel veel moeite om dit nog te zien als onafhankelijke rechtsspraak.” Volgens hem praat de Raad ‘recht wat krom is’.

Bij moeder Shahbazyan kwam de uitspraak ook als een complete verrassing. “Dit was niet de bedoeling”, verzucht ze. “Ljowa doet het zo goed op school. Hij heeft veel vrienden. Nu kunnen we elk moment opgepakt worden en uitgezet. Van elk geluid schrik ik wakker.”

Gelijke gevallen, gelijk behandelen

Ze blijft hoop houden. De advocaat van de familie heeft nu met een beroep op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens een nieuwe procedure gestart. “Ik moet, als moeder, alles proberen voor mijn kind. Mijn toekomst is al kapot, maar voor mijn kinderen moet ik alles doen.”

Natuurlijk, het belang van Ljowa wordt geschaad als hij naar Armenië wordt gestuurd. Maar daar draait deze zaak niet eens om, benadrukt Vegter. “Het is zo simpel als gelijke gevallen, gelijk behandelen.”

In antwoord op Kamervragen van de SP schreef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) in juli van dit jaar dat het desbetreffende formulier inderdaad niet naar de IND gestuurd hoort te worden als ouders al uitgeprocedeerd zijn. In haar woorden: ‘Het indienen van een dergelijk formulier heeft (...) per definitie geen rechtswaarde als er geen sprake is van een lopende asielprocedure van de ouder.’

Dat het formulier nu wordt gebruikt als verklaring om het ene kind wel een verblijfsvergunning te geven en het andere niet, noemt ze ‘een welwillende beoordelingswijze’. Ze schrijft dat ze ‘gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur, vergelijkbare zaken ook beslist in het voordeel van de vreemdeling’. Maar wat ze daarmee lijkt te bedoelen, is dat alleen die kinderen een verblijfsvergunning krijgen voor wie de al uitgeprocedeerde ouders, onterecht, een formulier hebben opgestuurd.

Lees ook:

De uitzetting van asielkinderen dreigt, ondanks een verruimd kinderpardon

Asielkinderen die een beroep deden op het verruimde kinderpardon, dreigen te worden uitgezet. Maar het kabinet had informeel afgesproken coulant te zijn in hun situaties. ‘Ineens is het woord van de burgemeester niets meer waard.’

Beleid IND doet denken aan toeslagenaffaire, vinden wetenschappers en advocaten

Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning worden geregeld spijkerhard en onheus aangepakt. Wetenschappers van de Radboud Universiteit zien overeenkomsten met de toeslagenaffaire.