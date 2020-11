Ondanks goede resultaten staat de behandeling verslavingen steeds vaker onder druk

Complexe behandeling verslavingen vaker onder financiële druk

“Behandelingen in de hele GGZ worden korter, dus ook in de verslavingszorg”, zegt hoogleraar Arnt Schellekens, hoogleraar Verslaving en Psychiatrie aan de Radboudumc.“Er zijn gewoon steeds minder bedden.”

Langdurige en complexe verslavingszorg is duur, zegt de hoogleraar, en bovendien niet voor iedereen nodig. “In de wetenschap is er een gebrek aan bewijs dat langer behandelen per se beter is. Het is ook best ingrijpend om iemand langdurig uit de maatschappij te halen met een lange klinische opname.”

Individuele behandelmethodes

Schellekens wijst erop dat de wetenschap vaak individuele behandelmethodes vergelijkt, in plaats van combinaties. “Je kunt wel het nut van bijvoorbeeld groepstherapie onderzoeken, maar als je wilt bekijken wat het nut is van langere therapie, moet je een heel pakket aan maatregelen gaan toetsen. En dat is eigenlijk bijna onuitvoerbaar.”

Toch zijn er volgens de hoogleraar wel aanwijzingen dat het voor sommige typen patiënten goed is om langdurige verslavingsbehandeling te krijgen. “Het is aannemelijk dat mensen met complexe problemen, met een verstandelijke beperking of die langdurig aan de rand van de samenleving hebben verkeerd baat kunnen hebben bij langdurige zorg. “Wij onderzoeken nu welke patiënten dit zijn, zodat we juist voor die patiënten wel langdurende klinische behandeling mogelijk kunnen maken.”

Vergelijkbaar met de jeugdzorg

Volgens De Nederlandse GGZ, de koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, staat verslavingszorg voor die groepen mensen echter onder financiële druk. Er speelt een situatie die vergelijkbaar is met die in de jeugdzorg, stelt de organisatie. “In de verslavingszorg zien we de ontwikkeling van twee typen zorgaanbieders; de zorgaanbieders die zich richten op één, veelal lichtere doelgroep en daarvoor een zorgaanbod ontwikkelen, en de zorgaanbieders die zich ook op zwaardere doelgroepen richten.” Zorgaanbieders die zich richten op mensen met lichtere problematiek zijn significant winstgevender. De koepel maakt zich daarom zorgen. “De ongelijke verdeling van winsten maakt een toch al penibele situatie nog moeilijker.”

Volgens hoogleraar Schellekens vormt die financiële prikkel inderdaad een probleem. “Het is zorgwekkend als instellingen voor mensen met complexe problemen alleen met verlies kunnen draaien.” Hij benadrukt echter dat korte zorg ook vaak effectief is. “Je moet dit niet opvatten als: gooi alle sluizen nu maar open en ga iedereen langdurig behandelen. Maar voor een kleine groep mensen is een langere behandeling wel degelijk nodig.”