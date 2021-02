Ondanks druk op de zorg geen extra doden door kanker of hart- en vaatziekten

Ondanks de toegenomen druk op de zorg door de coronapandemie overleden er in de periode maart tot en met oktober 2020 niet meer mensen dan een jaar eerder aan kanker of andere ernstige ziekten, buiten Covid-19 dan. Cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag publiceert laten zien dat in de eerste zeven maanden van de pandemie 3 procent minder mensen overleden aan hart- en vaatziektes dan in diezelfde periode in 2019. Ook overleden er iets minder mensen aan de gevolgen van een psychische stoornis of een ziekte aan het zenuwstelsel, bijvoorbeeld dementie (min 6 procent) en aan ziekten van ademhalingsorganen (min 16 procent).

Dat er desondanks in totaal meer mensen overleden dan op basis van de cijfers van voorgaande jaren werd verwacht, wijt het CBS dan ook volledig aan de sterfte aan het coronavirus. In totaal overleden vanaf maart tot en met oktober 2020 bijna 13.000 mensen aan Covid-19.

Ook het aantal overledenen door verkeersongevallen, zelfdoding en moord- en doodslag bleef in de periode van maart tot en met oktober 2020 vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019. Veel psychologen en psychiaters vreesden vanaf het begin van de eerste lockdown voor meer zelfdodingen door toegenomen eenzaamheid, werkloosheid en financiële problemen, maar die toename bleef dus uit.

Minder diagnoses

Eerder deze week meldde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat het afgelopen jaar minder kankerdiagnoses zijn gesteld dan in 2019, doordat mensen bezoek aan de huisarts uitstelden en bevolkingsonderzoeken door het afschalen van de zorg tijdelijk stillagen. Dat de ziekte daardoor mogelijk pas in een later stadium is ontdekt bij patiënten heeft dus tot nu toe nog niet geleid tot meer sterfgevallen.

Toch waarschuwt het IKNL dat dit niet betekent dat het uitstellen van diagnoses ook in de toekomst geen effect zal hebben op de sterftecijfers. “Mensen die in 2020 overleden aan kanker hebben hun diagnose veelal al in 2019, 2018 of zelfs jaren eerder gekregen”, zegt Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij de organisatie. Hij wijst erop dat het bij diagnoses die normaal in een bevolkingsonderzoek worden gesteld gaat om heel vroege stadia van kanker, die vaak nog goed te genezen zijn. Naarmate de diagnose langer uitblijft, wordt de kans op sterfte wel groter, maar het is nog te vroeg om te kunnen zien of hier sprake van is.

