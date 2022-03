Ondanks de fusie met Amsterdam moet Weesp gewoon Weesp blijven, vindt de scootmobielclub

Het is één van zijn laatste optredens als burgemeester. Een van de laatste keren dat Bas Jan van Bochove (CDA) de zilveren keten met een vlugge handbeweging om zijn nek legt. Een van de laatste ochtenden dat hij met uitgestoken vuist – de burgemeester van Weesp houdt het nog altijd bij een boks ter begroeting – op zijn inwoners afloopt.

Voor het stadhuis hebben zich maandagochtend ouderen in scootmobiel verzameld. Vrolijk poseert de burgemeester tussen hen in met de vlag van Weesp. “Kom, als we hier staan, past iedereen op de foto.” Dan vouwt hij de blauw-witte stof behoedzaam op en stopt hem in het mandje voorop een van de scootmobiels.

Zo'n anderhalf uur later zal de vlag bij het stadskantoor van Amsterdam Zuidoost weer tevoorschijn komen en aan een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam worden overhandigd. De scootmobielbrigade – door organisator en welzijnswerker Ingmar Kolbrink van Versa liefkozend het Satudarah van Weesp genoemd – neemt de vlag van de hoofdstad mee terug.

Parkeercontrole door witte auto's met kruisen

Dit alles wordt gedaan ter ere van de fusie tussen de kleine vestingstad aan de Vecht en de hoofdstad. De hele week zijn er activiteiten om het moment van samengaan te markeren. Want vorige week mochten de inwoners van Weesp al stemmen voor de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad en woensdagavond zal de burgemeester het bestuur van de stad dan ook echt officieel overdragen aan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Beeld ANP

Sinds juni 2019 zijn de twee plaatsen ambtelijk al één. Sinds die tijd wordt de parkeercontrole in Weesp gedaan door witte auto’s met drie kruisen op de zijkant, en staan de ambtenaren van Weesp op de Amsterdamse loonlijst.

In 2018 mochten de inwoners van Weesp zich over de fusie uitspreken. De gemeenteraad had weliswaar unaniem besloten dat zelfstandig blijven geen optie was, de Weespers kregen wel de keuze tussen twee potentiële nieuwe partners: Amsterdam of de gemeente Gooise Meren.

Een krappe meerderheid van ongeveer 57 procent koos voor de hoofdstad. Prima vindt de 91-jarige Frans Ottenhoff dat. Voor hij zijn scootmobiel start drinkt hij nog een kop koffie met melk. Aan de rugleuning van zijn rijtuig zijn blauw-witte ballonnen vastgemaakt.

Voor aanpassingen aan zijn huis, of andere ondersteuning zal Ottenhoff zich voortaan tot de gemeente Amsterdam moeten wenden. Maar ach, zo zegt hij zelf nuchter: “Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt...” Wel heeft hij één vurige wens voor zijn geboortestad: “Weesp moet Weesp blijven.”

Mini-gemeenteraad kan advies uitbrengen

Dat meer mensen daarop hopen blijkt wel uit de verkiezingsposters die hier en daar nog te zien zijn. De inwoners mochten vorige week niet alleen stemmen voor de Amsterdamse gemeenteraad, maar kregen ook de kans om te beslissen wie er namens het stadje in de bestuurscommissie komt. Een soort mini-gemeenteraad die straks advies kan uitbrengen aan het gemeentebestuur en zo voor de belangen van de Weespers kan opkomen.

Het CDA voerde voor die verkiezing campagne met de slogan ‘Weesp blijft Weesp’ en de Weesper Stads Partij riep voor lijst 27 te gaan ‘als jouw omgeving je lief is’.

Burgemeester Van Bochove twijfelt er geen moment aan dat het Weesp zal lukken een stad te blijven met een eigen karakter. Na bijna acht jaar burgemeesterschap kent hij de inwoners. Weespers zijn eigenwijs genoeg om hun eigen identiteit te bewaken, denkt hij.

Om dat te illustreren vertelt hij over de motie die de gemeenteraad van Weesp vorig jaar aannam. Die draagt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam op het woord ‘Amsterdammer’ niet meer te gebruiken. In plaats daarvan moet ze in toespraken voortaan spreken van ‘inwoners van Amsterdam’. Amsterdammers én Weespers.

Van Bochove: “Dat zullen ze haar echt inpeperen hoor. Weespers zijn géén Amsterdammers. Maar nu wel inwoners van de gemeente Amsterdam.”

Lees ook:

In Rozendaal kun je de politiek bijna aanraken. Wat kunnen andere gemeenten ervan leren?

Rozendaal is een verademing. Met iets meer dan 1700 inwoners en één stembus koesteren de inwoners van het Gelderse dorp hun korte lijntjes met het gemeentehuis. Dorpsjournalist Quirijn Visscher vraagt zich af wat andere gemeenten hier, in tijden van gemeentelijke schaalvergroting, kunnen leren.