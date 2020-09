Ondanks corona zijn Nederlanders nog positief over hun eigen leven

Onzekerheid over gezondheid en werk, verlies aan sociale contacten, gedwongen thuiszitten: bij veel mensen hakt de coronacrisis er hard in. Toch zijn Nederlanders ondanks alles over het algemeen nog net zo positief over hun leven als voor de crisis. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘De sociale staat van Nederland’, dat donderdag verschijnt. Dat rapport verschijnt iedere twee jaar. Hierin houdt het SCP bij hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven in Nederland. Voor deze editie werd extra onderzoek gedaan naar de coronacrisis.

De tevredenheid met het eigen leven was in juli even hoog als voor de crisis: Nederlanders gaven hun leven een 7,4, hetzelfde cijfer als in 2019. Hoe kan dat? “Ten eerste is de groep die op dit moment een slechtere gezondheid of een lager inkomen heeft nog relatief klein”, zegt onderzoekster Josje den Ridder. “Verder weten we van vorige crisissen dat mensen bij tegenslag in eerste instantie veel veerkracht tonen.”

Zeker, de meeste mensen hebben de afgelopen maanden ervaren als een zware periode, zegt Den Ridder. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Sommige groepen zijn nu al negatiever over hun leven, bijvoorbeeld bij 75-plussers of mensen die in onzekerheid verkeren over hun inkomen. “Maar als je mensen vraagt om hun leven een rapportcijfer te geven, dan zeggen de meesten: ik ben nog gezond, ik heb nog brood op de plank. Er moet heel veel gebeuren voordat mensen hun leven een laag cijfer gaan geven.”

Mentale weerbaarheid vergroten

Het wordt een ander verhaal als de coronacrisis nog lang duurt, zegt Den Ridder. “Dan gaan problemen zich opstapelen. Bovendien moet een groot deel van de economische klap nog komen, de werkloosheid zal oplopen. Dat zal grote invloed hebben op het welbevinden.”

Het SCP waarschuwt dat de problemen waar Nederland vóór de crisis mee te maken had niet zijn verdwenen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kwesties als het lerarentekort of de krappe woningmarkt. Ook de onvrede over de politiek en zorgen over immigratie en klimaatverandering zullen na de crisis weer gaan opspelen, denkt het planbureau.

Concrete beleidsaanbevelingen doet het SCP niet, maar het planbureau roept de overheid wel op om verder te kijken dan de coronacrisis door te investeren en te hervormen. Daarnaast moet de overheid nadenken hoe ze de ‘mentale weerbaarheid’ van de burgers kan vergroten, door bijvoorbeeld te leren hoe om te gaan met gevoelens van eenzaamheid en somberte. Daarmee kan het welbevinden van Nederlanders op peil blijven wanneer de crisis lang aanhoudt.

