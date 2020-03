Ondanks 28 besmette medewerkers vertrouwen patiënten op de goede zorg van dit ziekenhuis in Tilburg

Monter komt Miranda Verschuren deze morgen het ziekenhuis uitgelopen. Haar periodieke darmbehandeling is achter de rug en dat is altijd weer prettig. Of het gevoel anders was dan anders? Nee, ook 28 besmette medewerkers (die thuis in isolatie zijn) brengen Miranda niet van haar stuk. Dat ze even twijfelde of ze wel moest komen, was met het oog op anderen. “Doordat ik wat verkouden ben, heb ik gisteren gebeld of ik welkom was. Ik lig tijdens de behandeling toch met meerdere zwakke mensen in een ruimte. Maar omdat ik geen koorts heb, was het geen probleem. Ach, juist hier zullen ze wel weten wat goed is.”

Behalve een verscherpte bezoekregeling, is de dinsdag in het ETZ nauwelijks anders dan anders. Aan de voorkant tenminste, zegt woordvoerder Wim Pleunis. Achter de schermen gebeurt er van alles en worden diverse scenario's uitgewerkt. “Nu gaat alles nog goed, maar de druk op de zorg gaat toenemen. Er zullen nog meer mensen ziek worden. Ook medewerkers, waardoor we minder mensen hebben om aan die vraag te voldoen. We denken er bijvoorbeeld over na om mensen in groepen te verplegen in plaats van individueel. Zorg weigeren, is gelukkig nog niet aan de orde.”

'Medeleef me en omarm me', staat er op de muur in de centrale hal. Dat laatste gebeurt nu maar even niet, zoals handen schudden er ook niet bij is. Pompjes met desinfecterende zeep worden intensief gebruikt, een enkele oudere loopt met een mondkapje door het gebouw. De 62-jarige Marianne van Vugt heeft er voor de zekerheid een in haar tas gestopt toen ze vanochtend de deur uitging voor een CT-scan. “28 besmette medewerkers, daar schrok ik van. Ik ben best huiverig voor het virus. Als iemand dadelijk begint te proesten, zet ik mijn mondkapje op.”

Ze is slechts een enkeling in de mêlee van mensen die vandaag het ziekenhuis in- en uitlopen. De meesten vertrouwen erop dat ze niet aan bovenmatige risico’s worden blootgesteld, anderen hebben wel iets anders aan hun hoofd. Toon de Rooij, met zijn prille liefde Angelique aan zijn zijde, heeft zojuist een nekbrace aangemeten gekregen. “Er zijn dingen gevonden in mijn nek en ruggemerg die niet goed zijn, maar ze weten nog niet wat het is. Morgen moet ik terugkomen voor een biopsie.” De kans op botkanker is aanwezig, zegt Toon. “Het is een spannende tijd. Misschien is het raar, maar ik dénk op dit moment niet eens aan corona.”

Toon de Rooij en Angelique Beeld Maikel Samuels

Zoals in elk ziekenhuis is er ook in het ETZ ruimte voor geluk. Wendy Liebregts straalt van oor tot oor nadat haar twintigwekenecho alleen maar goede dingen toonde. “Ik heb geen moment getwijfeld of ik de echo elders moest laten maken. Van het aantal besmettingen keek ik ook niet op, eerlijk gezegd. Op de dag dat de eerste Nederlandse coronapatiënt in Tilburg lag, moest ik hier ook zijn. Je merkt daar niets van. Een dag later ging ik in de Rai naar de Negenmaandenbeurs. Dat laatste zou ik nu niet meer doen, denk ik.”

Het aantal afgezegde afspraken is minimaal. Zo is het in het ETZ ‘business as usual’, zoals ook Pleunis het verwoordt. “Dat klinkt misschien boud, omdat we een aantal coronapatiënten in isolatie hebben. Maar om allerlei redenen hebben wij dagelijks gemiddeld dertig mensen in isolatie. Zo veel bijzonders is er op dit moment dus niet aan de hand. Het is hier zeker niet minder veilig dan in de supermarkt of het gemeentehuis. En gelukkig kunnen we dat de meeste mensen ook duidelijk maken.”

