Omwonenden Schiphol niet verbaasd over nieuw RIVM-rapport: ‘In de zomer is buiten zitten niet altijd even chill’

Vlak voordat het geluid van een overscherend vliegtuig hem onderbreekt, zegt huisarts Ernst Heeneman (65) in zijn tuin in Zwanenburg: “Ultrafijnstof is giftig. Het is een rotstof. Het gaat je bloed in, het geeft een effect op je bloedvaten en veroorzaakt kans op stollingen. Je kunt eerder een TIA krijgen.”

Heeneman is expres in de tuin gaan zitten om het geluid van de opstijgende vliegtuigen van Schiphol te laten horen. Op andere dagen, bij een andere windrichting, komen ze tijdens de landing precies parallel aan zijn dakgoot over. Heeneman vertelt over de hierbij ontstane windgolven die de uitlaatgassen naar beneden duwen, in de tuin, waar zijn vrouw Gerdine (60) graag elke dag werkt aan de heggen, rozen en lavendel. Ze krijgt er zwarte handen van. Niet van de aarde, maar van de vliegtuiggassen, benadrukt ze. Steeds vaker heeft ze in de tuin een mondkapje op.

Duidelijke verbanden

Wat hier neerdaalt, is terug te vinden in harde cijfers in het RIVM-rapport Gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol dat afgelopen week uitkwam. Ultrafijnstof, onzichtbare stofdeeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen in vliegtuigmotoren, houdt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijk verband met hartaanvallen en hoge bloeddruk. Ook is er een mogelijk verband met aangeboren afwijkingen bij omwonenden.

Eigenlijk is er geen extra rapport nodig, zegt Gerdine Heeneman. “We weten dit al heel lang.” In 2019 concludeerde het RIVM in een rapport al dat ‘mensen die in de buurt van Schiphol wonen regelmatig blootstaan aan verhoogde concentraties van ultrafijn stof’. Kinderen kunnen meer last hebben van luchtwegklachten, zoals kortademigheid en piepende ademhaling. Zij gebruiken dan meer medicijnen. Twee jaar later schreef de Gezondheidsraad dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof de gezondheid schaadt, met name de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus

Het roept bij Gerdine Heeneman de vraag op waarom er niets wordt gedaan. “We hebben recht op bescherming van onze gezondheid.” Het is de taak van de overheid om haar bevolking te beschermen, voegt haar echtgenoot toe. “Gezondheidskundig valt dit niet te tolereren op de lange duur.”

Grijze laag door uitstoot

Ook boven huize Bosma in Lijnden klinkt geronk. Voortdurend stijgen de vliegtuigen vanaf Schiphol op boven hun hoofd. “Als je wit tuinmeubilair hebt, zit daar een grijze laag over van de uitstoot. Dan moet je boenen”, zegt Dave Bosma (42). Hij woont met zijn vrouw Gabry (44) aan de rand van de ringvaart. Onder de wendende vliegtuigen spelen hun drie zoons in het water.

Het RIVM-rapport maakt niet veel indruk op Bosma. “Ik woon mijn hele leven onder de rook van Schiphol. Mijn huisarts zegt dat je hier meer kankergevallen hebt dan in de rest van Nederland. Daar schrik je wel van. Maar wat moet je dan? Je boeltje pakken en verhuizen? Hier heb je een sociaal leven, met vrienden van de kinderen en familieleden.”

Naar Amsterdam op de fiets

Gabry Bosma: “Er is overal wat. Hier kun je op de fiets naar Amsterdam of Haarlem. We vinden het ook wel lekker dat je binnen tien minuten op Schiphol bent.” Haar man: “Sta je wel vier uur in de rij.”

Ook de werkgelegenheid voor inwoners uit de omgeving, zoals familieleden van Dave Bosma, is een pluspunt. Maar, zegt hij: “In de zomer is buiten zitten niet altijd even chill. Ons huis is goed geïsoleerd. Maar met het raam open slapen, doen we niet.” Beiden vinden dat Schiphol moet minderen. Onlangs vloog hij voor 80 euro naar Londen. “Zo goedkoop is niet normaal”, vindt zijn vrouw. “Het houdt een keer op met al dat vliegen.” Dave Bosma: “De luchthaven hoeft niet weg van mij. Maar ik ben wel voor een derde minder vluchten en tegen goedkoper vliegen. Meer kwaliteit dan kwantiteit.”

Meer stoornissen

Dit RIVM-onderzoek voegt niks toe, zegt oud-huisarts Kees van Ojik (87) afgemeten, in zijn voormalige praktijk in Zwanenburg. Boven op een stapel Schipholdocumenten ligt een Trouw uit 1975 met de kop ‘Ze worden hier dol van het vliegtuiglawaai’, met een foto van een jongere Kees van Ojik. Hij zette zich in voor de belangen van omwonenden van Schiphol.

In zijn 42-jarige carrière als huisarts heeft hij nooit kunnen vaststellen of zijn patiënten een ziekte hebben opgelopen die direct verband houdt met Schiphol. De levensstijl, zoals roken, kan ook een oorzaak zijn.

“Wat je wel kunt zeggen tegen mensen: ‘Het is niet gezond hier. Je hebt meer slaapstoornissen. Je hebt meer hart- en vaatstoornissen.’ Als je mijn praktijk vergeleek met andere plaatsen met dezelfde bevolkingsopbouw dan zag je dat ik meer longkankergevallen had. En dat gold al helemaal voor kinderen met bronchitis.”

‘Wat vinden we nog verantwoord’

Voor Van Ojiks huis opent zich een veld met in de verte de verkeerstoren van Schiphol. De toestellen vliegen af en aan. Het is Schiphol ten voeten uit: verbindingen met de rest van de wereld die leiden tot werkgelegenheid en die Amsterdam aantrekkelijk maken als vestigingsplaats, maar wel met gezondheidsrisico’s.

Daar moet het volgens Van Ojik over gaan als je praat over de toekomst van Schiphol, niet over wachtende reizigers. “De centrale vraag is: kun je onder deze omstandigheden Schiphol behouden? Wat vinden we nog verantwoord?”

