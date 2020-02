Omwonenden Drentse lelieteelt willen gifvrije zones

Boze omwonenden van bollenvelden in de Drentse gemeente Westerveld willen dat telers worden verplicht stukken bouwland van honderd meter vrij te houden van bestrijdingmiddelen. De gemeente was al in een convenant met de bollenboeren overeengekomen dat ze zones van twintig meter rondom hun velden niet zullen bespuiten, vijf meter meer dan het officiële overheidsadvies. Bezorgde inwoners vinden dat niet genoeg.

Naar schatting honderd omwonenden, deels verenigd in de actiegroep Meten=Weten, hebben dinsdagavond geprotesteerd tegen het convenant, dat is gesloten tussen de gemeente, de telers, boerenorganisaties en een vertegenwoordiging van omwonenden die niet bij Meten=Weten zijn aangesloten.

Wethouder Jelle de Haas (gemeentebelangen) van de gemeente Westerveld kreeg in de raad de wind van ­voren. De wethouder maakte excuus voor de procedure. Het omstreden convenant was de avond voor de raadsvergadering door de deelnemende partijen getekend.

“De Haas heeft een overeenkomst gemaakt die helemaal naar de zin is van de telers en nu denkt hij dat hij ermee wegkomt”, aldus Rob Crispijn, woordvoerder van Meten=Weten, een bewonersgroep die eigen onderzoek deed naar het effect van bestrijdingsmiddelen in de tuinen en woningen van omwonenden. Onlangs bleek uit een wetenschappelijke studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de grenswaarden voor blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in het gebied niet worden overschreden – al werden er wel sporen van het landbouwgif in en om woningen aangetoond.

Maar naar het ‘stapelingseffect’ van het brede palet aan bestrijdingsmiddelen dat in de bollenteelt wordt toegepast, is nooit onderzoek gedaan. Er is alleen gekeken naar de gevonden waarden voor individuele bestrijdingsmiddelen. Het is één van de grote zorgpunten van omwonenden. In de bollenteelt, vooral die van lelies, worden grote hoeveelheden verschillende chemische stoffen gebruikt.

Wethouder De Haas kreeg in de raadsvergadering zware kritiek van de oppositie (PvdA, CDA en Progressief Westerveld). De partijen vonden dat De Haas te snel was geweest met het tekenen van het convenant, een dag voor de raadsvergadering.

Desgevraagd zegt de wethouder dat hij geen spijt heeft van de afspraken die hij met de sector heeft gemaakt. “Ik vind het hoog tijd dat deze gepolariseerde discussie eens wordt opengebroken. Dat Meten=Weten niet bij het convenant is betrokken, komt doordat zijzelf niet meer met de telers om tafel willen. Als gemeente vinden wij het niet acceptabel dat deze kwestie zo sterk is gepolariseerd. De telers produceren een legaal product, op eigen grond en met toegelaten middelen.”

De Haas zegt dat hij op zich niet tegen een spuitvrije zone van 100 meter is, zoals Meten=Weten wil. “Als de raad daartoe besluit, dan is dat prima. Maar dan zal de raad ook een schaderegeling moeten maken voor telers die een groot deel van hun grond niet kunnen gebruiken voor de bollenteelt.”

