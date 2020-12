OMT woensdag bijeen over Britse virusmutatie

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdag bijeen om te praten over de Britse mutatie van het coronavirus. Inmiddels is deze variant van het coronavirus bij elf Nederlanders aangetroffen.

Het OMT zal het kabinet bijpraten over de eerste bevindingen rond de mutatie, die er al toe heeft geleid dat veel Europese landen de grenzen met het Verenigd Koninkrijk gesloten hebben. Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat de virusvariant besmettelijker is dan vorige stammen die veel in Nederland voorkwamen. Hoe besmettelijk precies moet uit dierproeven blijken.

De reisbeperkingen hebben niet kunnen voorkomen dat de mutatie toch in Nederland opgedoken is. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in Nijmegen.

Uitbraak op de basisschool

Drie mensen in Amsterdam en twee personen in Rotterdam bij wie het virus werd aangetroffen, zijn niet in Engeland geweest. De Nijmegenaar die positief testte is wel in het VK geweest. De Rotterdamse gevallen zijn te herleiden naar een virusuitbraak op een basisschool, die al in november plaatshad. Volgens de Jonge zijn leraren, leerlingen en de huishoudens van leraren en leerlingen onderzocht. Ook moesten zij vragenlijsten invullen, zodat er een beeld kan ontstaan van de verspreiding van het virus.

Om dit verder inzichtelijk te maken worden deze en volgende week enkele honderden monsters van virustesten nader onderzocht op de aanwezigheid van de Britse mutatie.

Voorlopig is nog niet gebleken dat de nieuwe coronavariant mensen ernstiger ziek maakt dan de al eerder in Nederland aanwezige varianten. Maar omdat het virus besmettelijker is, zijn mogelijk zwaardere maatregelen dan in het voorjaar nodig om de verspreiding tegen te gaan. De Jonge benadrukt in zijn brief dat het daarom belangrijk is dat iedereen zich aan de beperkingen van de huidige lockdown houdt. Expliciet noemt hij de beperking van het aantal contacten tot maximaal twee buiten het eigen huishouden: ‘ook tijdens de jaarwisseling’.

Lees ook:

Marion Koopmans: ‘We moeten voorbereid zijn op Disease X, de ziekteverwekker die we nog niet kennen’

Ze had al vele virusuitbraken van dichtbij meegemaakt en toch werd ook hoogleraar virologie Marion Koopmans overvallen door de coronapandemie. In haar thuiskantoor is ze drukker dan ooit. ‘We moeten voorbereid zijn op Disease X, de ziekteverwekker die wij nu nog niet kennen.’