OMT: Te vroeg voor schrappen laatste coronamaatregelen

De opkomst van de BA.2-variant van omikron en de eerdere versoepelingen brengen nog te veel onzekerheid met zich mee om alle coronamaatregelen te schrappen. Het is de vraag of de opleving van het virus, waar momenteel sprake van is, al een piek heeft bereikt . Dit staat in een advies dat het OMT vanavond publiceerde.

De basismaatregelen en algemene adviezen moeten wat het OMT betreft in stand blijven. Dat betekent dat mensen toch gevraagd wordt gedeeltelijk thuis te werken, een booster te halen en een herhaalvaccinatie voor kwetsbaren. Het mondneusmasker in het openbaar vervoer en het vliegtuig vindt het OMT nog steeds verstandig, ‘zolang er sprake is van een hoge infectiedruk’.

Ook het advies om in isolatie te gaan bij een positieve coronatest blijft staan. Wie klachten heeft na in contact te zijn geweest met iemand met corona moet in quarantaine tot een negatieve testuitslag is verkregen.

Niet langer noodzakelijk zijn volgens het OMT het 1G-beleid bij grote evenementen. Ook hoeven scholieren zich niet langer twee keer per week te zelftesten.

Vorige week lekte via de NOS uit dat het kabinet eigenlijk alle maatregelen zou willen afschaffen, behalve de basale hygiënemaatregelen van handen wassen en hoesten in de elleboog. Het kabinet achtte het onwaarschijnlijk dat de hogere besmettingscijfers tot problemen zouden leiden in de zorg, maar daar is het OMT dus nog niet van overtuigd. Dinsdag neemt het kabinet een besluit.

