OMT: in volgende fase van de pandemie meestal niet meer testen bij de GGD

Bij een nieuwe fase in de pandemie past een andere manier van testen op corona. Die periode lijkt snel aan te breken. Dinsdag zet het kabinet een volgende stap met flinke versoepelingen en nog voor het einde van deze maand wil de regering vrijwel alle coronaregels afschaffen. Intussen heeft het Outbreak Management Team (OMT) een eerste aanzet gegeven voor een nieuw testbeleid. Hierin staat niet meer een test bij de GGD, maar de zelftest centraal.

Testen bij de GGD, in je neus en in je keel. Het is één van de pijlers in deze pandemie voor virologen en epidemiologen. Vanaf juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen en dat gebeurde massaal: sindsdien namen de GGD’s ruim 27,7 miljoen tests af.

Maar binnenkort valt een forse koerswijziging te verwachten. Het OMT schrijft in een visie op testen in de toekomst dat positieve zelftests straks niet meer gecontroleerd hoeven te worden bij de GGD. In plaats daarvan moet er een ‘zelfmeldportaal’ komen waarin mensen de uitslag van hun thuistest kunnen doorgeven, een dergelijk systeem is in ontwikkeling. Wel kan testen bij de GGD nog blijven bestaan voor mensen die kwetsbaar zijn of in contact staan met kwetsbare mensen, of voor wie een herstelbewijs nodig heeft.

Verantwoordelijkheid

Deze stap noemt het OMT fase 2 en die past volgens de experts bij de verantwoordelijkheid die in deze pandemie meer gaat worden gevraagd van het individu. De versoepelingen van het kabinet sluiten daarbij aan, aangezien veel opengaat terwijl het aantal besmettingen hoog ligt. Ook het coronatoegangsbewijs wordt straks niet meer gevraagd en verplicht testen voor toegang wil het kabinet alleen gaan inzetten bij grote evenementen binnen.

In zijn visie onderscheidt het OMT vier fasen. Op dit moment bevindt Nederland zich nog in fase 1, de omikrongolf, waarin geldt dat GGD-testen voor iedereen beschikbaar zijn en indien de capaciteit het toelaat een positieve zelftest wordt gecontroleerd.

Het OMT stelt voor om over te stappen op fase 2 op het moment dat het aantal besmettingen in deze omikrongolf een duidelijk dalende lijn heeft ingezet. Nu neemt het aantal positieve tests bij de GGD ook af, maar aangezien er flink wordt versoepeld is de kans aanwezig dat het aantal besmettingen weer oploopt of in ieder geval niet zomaar daalt. In bijvoorbeeld Denemarken loopt het aantal positieve tests ook weer op nadat de regering daar besloot vrijwel alle maatregelen los te laten.

In aanloop naar de volgende fase kan de regering aan de slag met een aantal concrete opdrachten van het OMT. De belangrijkste voorwaarde is dat zelftesten voor iedereen gratis beschikbaar komen, zoals ook een test bij de GGD altijd gratis is geweest. Dat advies ligt gevoelig: het kabinet voelt er tot nu toe weinig voor om zelftests aan iedereen uit te delen.

Daarnaast moet worden uitgedokterd en gecommuniceerd wat mensen moeten doen na een positieve zelftest, zoals het zelf uitvoeren van een bron- en contactonderzoek (bco). Dat onderzoek is belangrijk om de verspreiding van het virus binnen de perken te houden. Ook geeft bco een belangrijk inzicht waar clusters van besmettingen plaatsvinden.

Crux

Want daar zit meteen de crux. Hoe houden epidemiologen en virologen (van het RIVM) in de toekomst zicht op de verspreiding van het coronavirus en – misschien nog wel belangrijker – de opkomst van nieuwe varianten als mensen zich niet meer (bij de GGD) laten testen?

Ook het OMT heeft daar nog geen ondubbelzinnig antwoord op. Wel geeft het een aantal suggesties zoals het opzetten van steekproeven met testen in de algemene bevolking of in ziekenhuizen als een manier om het virus en eventuele varianten in de gaten te houden.

Pas als dergelijke surveillance is ingericht komen fase 3 (langere termijn, bijna geen tests) en 4 (terug naar situatie voor de pandemie) in zicht. Zo ver is het nu nog niet. Ondertussen waakt het OMT ervoor om in al het optimisme de testcapaciteit te snel af te bouwen, zoals eerder ook gebeurde. Als de omstandigheden in deze pandemie veranderen moet de testcapaciteit snel weer op orde zijn, benadrukken de experts.

