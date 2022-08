Omstreden plannen voor zoutwinning in Twente gaan op de schop na protesten

Chemiebedrijf Nobian gaat minder zout winnen in de omgeving van Haaksbergen na fel protest van omwonenden. Van de oorspronkelijke twaalf putten waar geboord zou worden in de eerste fase, blijven er acht over. Daarnaast wil het bedrijf samen met de omgeving komen tot een “goede verdeling en ontwikkeling” van nieuwe boorlocaties in het gebied, bevestigt Nobian na vragen van Trouw.

Op dit moment boort Nobian zout nabij Hengelo, maar die zoutputten raken op. De chemiereus heeft daarom nieuwe plannen voor zoutwinning rond Haaksbergen. Vanaf 2023 wilde Nobian aanvankelijk op 36 locaties boren. Dat aantal is teruggebracht tot maximaal 25.

De aanpassingen zijn het gevolg van aanhoudend protest van bewoners. Zij kregen in eerste instantie nauwelijks inspraak en kwamen in verweer. De Twentenaren vrezen Groningse toestanden met verzakkingen en schade aan hun huizen tot gevolg. Ook zijn ze tegen de grote, bovengrondse boortorens die de weilanden ontsieren. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) reisde in juni af naar het gebied om te luisteren naar de zorgen.

Schadefonds

Nobian ziet zich nu genoodzaakt de plannen drastisch te wijzigingen. Afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met de bewoners die tot stand kwamen na inmenging van de staatssecretaris. Eerder zegde Nobian al een schadefonds toe voor mogelijke zoutwinningsschade. Ook komt er een ‘gemeenschapspotje’ met geld voor (maatschappelijke) initiatieven. “Met elkaar leren wij ook van dit proces, de lessen nemen we mee in volgende projecten”, laat een zegsman van Nobian weten. “Het bezoek van de staatssecretaris heeft aan dit leerproces bijgedragen.”

Op 6 september worden de bewoners van het gebied tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de plannen. Het ministerie van economische zaken gaat over de vergunning. Naar verwachting volgt komend najaar een besluit, waarna bewoners bezwaar kunnen maken. Het protest zorgt voor een forse vertraging, waardoor Nobian nu haast heeft. Intussen zijn al voorbereidingen getroffen zoals de bouw van een pompstation.

Essentiële grondstof

Nobian wint op dit moment zout in de buurt van Hengelo en in Groningen. Het bedrijf hamert er keer op keer op dat zout een strategische en essentiële grondstof is voor de chemische industrie in Nederland en Duitsland. Zout is onder meer essentieel in bouwmaterialen, duurzame toepassingen zoals windmolens en medicijnen. In Nederland wordt ruim zes miljoen ton steenzout gewonnen door Nobian (in Twente en Groningen) en Frisia Zout (in Friesland).

Ook in Groningen groeit het verzet tegen nieuwe plannen voor zoutwinning. Daar wacht het zoutbedrijf nog op een vergunning voor een proefboring. Nobian wil ‘lessen trekken’ uit de Twentse casus.

Lees ook:

Twente vreest Groningse toestanden door zoutwinning. ‘Het is de arrogantie van de macht’

Nieuwe plannen om zout te winnen in Twente stuiten op fel verzet. Het vertrouwen in zoutbedrijf Nobian, dat onder verscherpt toezicht staat, is tot een dieptepunt gedaald.