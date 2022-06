Omstreden foto van naakte trans man blijft nog het hele jaar te zien

Op een van de veelbesproken foto’s van de tentoonstelling is een trans man te zien, waarbij ook zijn geslachtsdeel zichtbaar is. Al meerdere keren is het kunstwerk met graffiti beklad. Het paneel is ook eens losgeschroefd en omgedraaid. “De eerste keer dat het beklad werd, was ik echt in shock”, zegt fotograaf Prins de Vos, die de desbetreffende foto inzond.

Met de tentoonstelling, die het hele jaar door het land reist, wil de organisatie bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige manier na te denken over genderdiversiteit. Afgelopen donderdag werd de tentoonstelling vroegtijdig uit de Almere verwijderd.

Volgens Hein-Jan Keijzer, directeur van de Pride Photo-organisatie, was dat besluit noodzakelijk om de kunstwerken nog op tijd voor de volgende expositie te herstellen. Vanaf begin juli zal de tentoonstelling in Maastricht te zien zijn.

QR-code

Vanwege alle ophef en vernielingen heeft de Pride Photo-organisatie even overwogen om de expositie aan te passen. Bijvoorbeeld door een QR-code te plaatsen bij de foto van De Vos. Op die manier zou het bloot enkel nog online te zien zijn. “Met die optie was eigenlijk niemand tevreden”, aldus Gijs Stork, een van de bestuurders van Pride Photo. “Het haalt de essentie van de foto’s weg”, aldus fotograaf De Vos.

De organisatie heeft daarom besloten om de tentoonstelling gewoon in haar oorspronkelijke vorm door te laten gaan. “Zo kunnen we laten zien: dit is wat er gebeurt met kunst over mensen uit de queer gemeenschap”, zegt Stork.

Taboe doorbreken

De Vos vindt het spijtig dat het gesprek over zijn portret van de trans man nu vooral gaat over het geslachtsdeel. “Het emancipatoire doel wordt zo totaal over het hoofd gezien.” Hij is daarom blij met het besluit van de organisatie om er niks aan te veranderen. “Alle ophef onderstreept de noodzaak van de tentoonstelling.”

Volgens De Vos heerst er nog veel mysterie rondom de vraag hoe trans personen er naakt uitzien. “De publieke ruimte vormt een belangrijke plek om mensen kennis te maken met diverse lichamen en het taboe te doorbreken.”

