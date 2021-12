Omikron zal domineren, en dat is zeer zorgwekkend. ‘Nu versoepelen is onverantwoord’

Alarmerende berichten uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken laten er geen twijfel over bestaan: omikron zal ook in Nederland de dominante variant van het coronavirus worden. “Daarover bestaat geen twijfel”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar en afdelingshoofd Klinische Epidemiologie aan de universiteit Leiden.

Uit Engeland komen berichten dat de besmettingen met omikron iedere twee, drie dagen verdubbelt; Denemarken meldt verdubbeling iedere vijf of zes dagen. “Als je aan de veilige kant inschat, dan zit je op een verdubbeling binnen een week. Dan gaat het dus heel erg hard”, zegt Rosendaal.

Veel is nog onbekend over de omikronvariant. Het lijkt erop dat dubbel gevaccineerden redelijk beschermd zijn tegen ernstig ziek worden bij besmetting met deze variant. Maar de vaccinaties lijken minder goed te werken tegen besmetting, en dus verspreiding. “Dat geldt met name voor vaccinaties met AstraZeneca”, zegt Rosendaal.

Frits Rosendaal. Beeld Arno Massee

Vooral zestigplussers zijn daarmee gevaccineerd. en die staan op de lijst om snel een ‘boosterprik’ te krijgen met Pfizer of Moderna. “Het is zaak dat zo snel mogelijk te doen”, zegt Rosendaal. “Voor hen geldt dat ze zes maanden geleden hun laatste prik moeten hebben gehad. Maar na vijf maanden een boosterprik kan ook prima, en geeft waarschijnlijk een goede bescherming tegen de omikronvariant.”

De vraag hoe werkzaam de vaccinaties precies zijn tegen de omikronvariant is nog heel moeilijk te beantwoorden, zegt Rosendaal. “Maar we moeten ons zeker zorgen maken.” Want zelfs als vaccins goed werken, dan nog is de besmettelijkheid van de omikronvariant alarmerend, zegt Rosendaal. Hij wijst erop dat in Nederland nog steeds veel mensen niet gevaccineerd zijn, onder wie ook honderdduizenden zestigplussers. “Dat is de groep die ernstig ziek kan worden, en je kunt verwachten dat die nu in hoog tempo besmet zullen raken.”

Code Zwart

Berichten dat de omikronvariant minder vaak zou leiden tot ziekenhuisopnames vormen geen reden tot optimisme. Rosendaal: “Zeg dat daardoor 2 procent in plaats van 3 procent moet worden opgenomen, dan zijn het nog steeds zulke grote aantallen dat de ziekenhuizen die niet aankunnen, dan zit je al snel op code zwart.”

Het lijdt geen twijfel dat de omikronvariant snel om zich heen zal grijpen, zegt Rosendaal. “Dat is gebleken in Zuid-Afrika, al kun je zeggen dat daar veel mensen in zeer erbarmelijke omstandigheden leven. Maar je ziet in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde gebeuren, en daar zijn de omstandigheden hetzelfde als bij ons. En daar gaan de besmettingen substantieel harder dan bij de deltavariant.”

De toestand blijft zelfs penibel als het lukt om met de huidige maatregelen het aantal besmettingen te halveren ten opzichte van het begin van de maand - van ruwweg 20.000 naar 10.000 per dag. “We zullen dan twee grafieken kunnen bekijken. In de ene grafiek zul je de deltavariant zien afnemen, en in de andere zul je de omikronvariant hard zien stijgen. Dan moet je dat lijntje doortrekken. Als Lewis Hamilton met dubbele snelheid achter Max Verstappen aan komt zetten, dan weet je dat hij er een keer heel hard langs gaat.”

Versoepelingen zitten er voorlopig dus absoluut niet in, zegt Rosendaal. “Ook als het lukt om eind deze maand het totale aantal besmettingen te verlagen, dan moet je vooral niks versoepelen, dat zou onverantwoord zijn.”

Lees ook:

Omikron toont langzaam zijn ware aard

De omikronvariant van het virus verspreidt zich razendsnel, in Zuid-Afrika én daarbuiten. Maar ook sneller dan de deltavariant? En worden mensen zieker? Wetenschappers speuren naar antwoorden.