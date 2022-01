Omikron veroorzaakt een besmettingsgolf in Nederland die heviger wordt dan ooit

Een volgende golf aan coronabesmettingen rolt over het land, ditmaal veroorzaakt door omikron. Deze nieuwe variant van het coronavirus blijkt ook in Nederland, een land in gedeeltelijke lockdown, in staat om rap om zich heen te grijpen. Vrijdag werden er 34.954 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM, alweer een dagrecord.

Disclaimer: er was donderdag sprake van een storing bij de GGD waardoor een deel van de gevallen van die dag pas vrijdag werden gemeld. Maar ook donderdag lag het aantal nieuwe positieve tests (24.672) hoger dan ooit. Het zevendaags gemiddelde staat nu op ruim 21 duizend besmettingen, net als in begin december.

Wat zeggen deze hoge aantallen? Vrijdag zat het Outbreak Management Team bij elkaar om die vraag te beantwoorden. Er is vooral gekeken naar ontwikkelingen in andere landen die epidemiologisch voorliggen op ons, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en de Verenigde Staten. Daar draait het dagelijkse leven meer door dan hier en hoewel het er erg druk is in de ziekenhuizen, lijkt de situatie nog te overzien.

Nederland kampt met een nadeel

Ondertussen wordt langzaam meer duidelijk over het karakter van omikron. Dat de variant van het virus mensen minder ziek maakt is al bekend. In Denemarken en Engeland liggen veel minder patiënten op de intensive care dan eerder, maar juist heel veel mensen hebben een regulier ziekenhuisbed nodig.

Dat gegeven is besproken in het OMT liet lid Marc Bonten weten op Twitter. De zorg om ic-capaciteit verplaatst zich dan naar de toegankelijkheid van ziekenhuisafdelingen en de beschikbaarheid van personeel. Maar het zicht is troebel: in Frankrijk en de VS is sprake van andere ziekenhuisstatistieken.

Ook lijkt het erop dat bij omikron de zogeheten generatietijd, de periode tussen besmet raken en besmettelijk zijn, een dag of meer korter is. Dat kan gunstig zijn voor de epidemie en zou duiden op een heel hevige maar wel kortere golf.

Vergeleken met de eerder genoemde landen kampt Nederland wel met een nadeel: de uitgangspositie is slechter door de vorige golf, die veel van de zorg heeft geëist. Dat alles speelt mee bij de vraag of Nederland in een gedeeltelijke lockdown blijft of dat er versoepelingen mogelijk zijn. 14 januari is de volgende persconferentie.

Trage vaccinatie vermoedelijke oorzaak van hoge oversterfte in Nederland

De oversterfte in Nederland was vorig jaar hoog in vergelijking met andere landen. Dat zou weleens aan het vaccinatiebeleid kunnen liggen. ‘We zijn laat begonnen met prikken en boosteren.’