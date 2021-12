Omikron rukt op: wereldwijd regent het coronarecords

Frankrijk, Italië, Ierland, Portugal, Engeland, Tsjechië, Australië, Spanje. Het regende de afgelopen dagen records, maar dan in negatieve zin. De landen kampen met nieuwe aantallen coronabesmettingen op een niveau dat in deze pandemie nog niet eerder is vertoond. In bijvoorbeeld Frankrijk reppen media van een ongekende toename, met meer dan 100.000 besmettingen per etmaal. Premier Macron bespreekt er maandag eventuele maatregelen.

Ook in andere landen worden coronamaatregelen verscherpt of onder het vergrootglas gelegd. Meest in het oog springt de lockdown in de Chinese miljoenenstad Xi’an, die doet denken aan de start van de pandemie in Wuhan. De 13 miljoen inwoners van de stad moeten binnen blijven nu de plaatselijke autoriteiten het spoor van het virus zijn kwijtgeraakt.

Volg voor het laatste coronanieuws ons liveblog.

Wereldwijd zorgen

Wereldwijd zijn er zorgen omdat omikron, de nieuwe variant van het coronavirus, duidelijk om zich heen grijpt. Wat hiervan precies de gevolgen zijn is afwachten. De variant lijkt milder, maar doordat meer mensen besmet raken vrezen ziekenhuizen alsnog een nieuwe golf patiënten na de jaarwisseling.

In Nederland, als een van de weinige landen ter wereld in lockdown, daalde de afgelopen dagen het aantal nieuw gemelde coronagevallen. Maar tegen die landelijke trend in, is in sommige gemeenten weer sprake van een toename. Bijvoorbeeld in Amsterdam, dat tien dagen geleden gemiddeld 590 besmettingen per dag telde, tegenover 740 per dag nu, een toename van een kwart. In de hoofdstad is de omikronvariant inmiddels dominant en vermoedelijk zorgt dat voor de stijging.

Ook in andere grote steden zoals Almere, Utrecht, Haarlem en Delft is er sprake van een kleine stijging van het aantal positieve testen na een periode van afname. Die toename is nog lastig te duiden en kan zowel met omikron te maken hebben als met het testgedrag van mensen voorafgaand aan de feestdagen, er werden namelijk meer tests verwacht in aanloop naar kerst.

Rustig in Nederland, elders niet

De grote vraag is welk effect de kerstdagen hebben op de epidemiologische situatie. Het zou een sobere kerst worden met gesloten horeca en het advies om thuis maximaal vier mensen uit te nodigen. Dat moest het aantal contacten drukken. Buiten bleef het in ieder geval rustig, kerstmis verliep kalm en was koud, waardoor het nergens druk werd.

In andere landen, juist ook daar waar de cijfers op dit moment zo hard stijgen, waren de kerstdagen minder ingetogen. Zo vierde het Engelse voetbal zondag traditiegetrouw ‘Boxing day’ in bomvolle stadions, konden Fransen naar hartenlust uit eten en bleven in Spanje de nachtclubs open.

De Engelse premier Johnson wilde voorafgaand aan kerst geen nieuwe maatregelen nemen. Zijn ambtgenoten in Wales, Schotland en Noord-Ierland deden dat wel en voerden voor na de kerst nieuwe regels in. Horeca bleef er nog wel geopend maar groepsgroottes zijn sinds zondag beperkt en afstand houden is weer verplicht.

Fransen kunnen zich op straat laten testen, zoals bij deze locatie aan de Champs-Élysées in Parijs, op kerstavond. Beeld AP

Boosterdrukte

Vorig jaar zorgde kerst in onder meer het Verenigd Koninkrijk voor een sterke toename van het aantal besmettingen. Experts wijzen dit jaar net als vorig jaar op het gevaar van deze dagen, aangezien mensen vijf dagen na kerst ook oud en nieuw vieren en dan mogelijk besmet andere mensen infecteren.

Het antwoord van veel landen op de snelle stijging van het aantal besmettingen is de boosterprik. Zo wil de Britse regering dat prikploegen van deur tot deur gaan en versnelt ook Frankrijk de boostercampagne. Ondertussen kunnen de meeste veertigers hier inmiddels een afspraak maken voor een extra inenting. Bij prikstraten was het dan ook niet rustig tijdens de kerstdagen: daar werden mensen afgelopen weekend in grote getale gevaccineerd.

Lees ook:

Met de Winterspelen in aantocht gooit China miljoenenstad Xi’an volledig op slot

De Chinese miljoenenstad Xi’an is volledig op slot gegaan. Er is een forse corona-uitbraak die de lokale autoriteiten niet goed onder controle hebben gekregen. Dat baart China grote zorgen, een maand voor het begin van de Olympische Winterspelen in dat land.