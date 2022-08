Omgekeerde vlaggen blijven opduiken, ondanks oproep aan boeren om ermee te stoppen

Door het land zijn het afgelopen weekend en maandag weer acties geweest tegen het stikstofbeleid. Maandag maakte bemiddelaar Johan Remkes bekend dat hij volgende week met natuurorganisaties om de tafel gaat.

Die organisaties zeggen nu al voet bij stuk te houden. Greenpeace, een van de organisaties die met Remkes gaat praten, zegt vast te houden aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. “Als daaraan getornd wordt, is het gesprek meteen afgelopen en stappen we naar de rechter. Het doel van 2030 is heilig, natuursoorten in Nederland staan al op omvallen”, zegt directeur Andy Palmen.

Palmen zegt begrip te hebben voor boze boeren. “De individuele boer die op zijn individuele erf een bedrijf runt, wat kan je die kwalijk nemen? Ik snap dondersgoed dat je boos de tractor pakt en naar Den Haag gaat. Boeren hebben daar gelijk in. Maar we zijn al sinds de jaren ’80 aan het praten over stikstof.”

Ook LandschappenNL gaat met Remkes aan tafel. Directeur Hank Bartelink vindt dat ‘natuur geen belang is maar een voorwaarde'. “Anarchie mag nooit reden zijn kabinetsbeleid af te zwakken.”

Vlaggenacties gaan door

Ondertussen blijven meerdere gemeentes blijven een hele kluif hebben aan de omgekeerde Nederlandse vlaggen die op veel plekken opduiken. Ondanks een oproep aan boeren om te stoppen met het ophangen van protestvlaggen, zijn er in het Gelderse Voorst en in Oldebroek nieuwe vlaggen geplaatst.

Oldebroek had juist vlaggen verwijderd. Maar nu wapperen er weer nieuwe vlaggen aan onder andere lantarenpalen. De gemeente wilde aanvankelijk met de mensen die de vlaggen hadden opgehangen in gesprek. Dat lijkt niet te gaan lukken. De gemeente zei maandag de nieuwe vlaggen daarom weg te halen.

In het Gelderse Oldebroek heeft de gemeente protestvlaggen verwijderd, maar vervolgens zijn er nieuwe omgekeerde vlaggen opgehangen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. Een eindje verderop, in Voorst, is een ultimatum van de gemeente genegeerd en zijn juist meer omgekeerde vlaggen opgehangen.

Risico voor veiligheid

De gemeente Voorst had boeren tot afgelopen vrijdag de tijd gegeven om de omgekeerde vlaggen weg te halen. “Zoals jullie allemaal hebben gezien, is dit niet gebeurd. De vlaggen hangen er nog steeds en er hangen sinds eind vorige week zelfs nog méér vlaggen aan lantaarnpalen. Ook zijn er sinds eind vorige week aan vele bomen in de openbare ruimte linten bevestigd. Linten in de Nederlandse driekleur die eveneens ondersteboven zijn bevestigd”, meldt Voorst maandag. Voorst wil nu ook in gesprek met de vlaggenophangers.

Waterschap Hollandse Delta liet maandag ook weten dat protestvlaggen en spandoeken aan bijvoorbeeld bruggen worden verwijderd. De vlaggen vormen een risico voor de veiligheid omdat ze voorbijgangers misschien afleiden of omdat de vlaggen kunnen wegwaaien, aldus het waterschap.

Eigenaar fotopersbureau bedreigd

Afgelopen weekend werd in Stroe een vlag met daarop een hakenkruis aangetroffen. De eigenaar van het fotopersbureau dat een foto van de vlag verspreidde zegt met de dood te zijn bedreigd. “De hoeveelheid mensen die proberen mijn adres te achterhalen is ontelbaar", aldus Roland Heitink van Persbureau Heitink tegen Omroep Gelderland. Hij zou ‘vele bedreigingen en doodsverwensingen’ aan het adres van hem en zijn familie te hebben ontvangen.

Naast de vlag was in de berm een brand aangestoken. Wie de vlag heeft opgehangen is onbekend. Het ophangen van een dergelijk symbool is in Nederland strafbaar.

Ook in Friesland maakte de politie maandag melding van een mogelijke boerenactie. Daar trof de brandweer bij het dorp Ureterp in een met gier volgestorte brandput aan. De brandweer was uitgerukt om een aangestoken bermbrand aan de N381 te blussen. “Het is onacceptabel dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt belemmerd”, aldus de politie.

Geen overleg met FrieslandCampina

Volgende week woensdag zal Johan Remkes met individuele boeren gaan praten. Hij heeft een drukke agenda, want de dag erna overlegt hij met banken, supermarkten en leveranciers. FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, was daarvoor ook uitgenodigd maar liet weten dat de organisatie niet aanschuift. “Wij hebben de heer Remkes laten weten dat wij niet op deze uitnodiging ingaan en deze gesprekken primair aan de belangenbehartiging in de landbouw laten", aldus het bedrijf.

Maandag 22 augustus praat Remkes verder met provincies en gemeenten. Verwacht wordt dat hij daarna voor de tweede keer overlegt met landbouworganisaties.

