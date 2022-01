Ombudsvrouw: 'Sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen is in strijd met het Kinderrechtenverdrag’

Sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG in Groningen is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Die boodschap las minister van volksgezondheid vanmorgen in de brief die kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer verstuurde. Voor de kinderen in Groningen betekent sluiting namelijk dat zij ineens uren moeten reizen naar Utrecht, en dat is een ‘teruggang in de verwezenlijking van het recht op beschikbaarheid van passende zorg’, zegt Kalverboer.

Eerst even terug naar het besluit om drie van de vijf kinderhartcentra te sluiten. Dat is gedaan om de zorg te concentreren en zo de kwaliteit te verhogen. Betwist u die medische argumentatie?

“Nee, die betwist niemand. Ook het UMCG niet. De vijf verschillende centra doen in kwaliteit nu niet voor elkaar onder. Maar vijf is te veel, drie is logischer.”

Drie? Het kabinet heeft gekozen voor twee. Utrecht en Rotterdam. Er vallen er drie af: Leiden, Groningen en Amsterdam.

“Ja, maar er zijn adviezen geweest waarin wordt gezegd: ga in ieder geval van vijf naar drie. Vervolgens heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gezegd: ga naar twee. Wat ons opviel in hoe de keuze tot stand is gekomen, is dat nergens is geluisterd naar de kinderen die ermee te maken hebben. Wat betekent dit voor hen?

“Jongeren zelf zeggen: iedere sluiting van een hartcentrum of specialistisch centrum heeft voor kinderen impact. Ze willen hun vertrouwde arts, willen bij degene zijn die hen heeft geopereerd, willen dat hun vrienden en familie langs kunnen komen. En mocht er ’s nachts iets verkeerd gaan, dan willen ze snel in hun ziekenhuis kunnen zijn.

“Maar sluiting is voor kinderen in het noorden net iets erger, omdat ze dan ineens 200 kilometer moeten reizen. Dat aspect van de afstand is het enige dat de hartcentra van elkaar onderscheidt. Een jongere zei: minister Kuipers zal zelf eens via het openbaar vervoer van Sneek naar Utrecht moeten reizen. Dan ben je uren onderweg.”

Maar kinderen in Zuid-Limburg dan? Die moeten ook uren reizen voordat ze in Utrecht of Rotterdam zijn.

“Dat is helemaal waar. Maar dan kom je op non-regressiebeginsel. Beschikbare passende zorg mag alleen beter worden, niet slechter. Kinderen in Zuid-Limburg hebben hetzelfde probleem van lange reistijden, en dat wil je ook graag opgelost zien, maar zij gaan niet achteruit in hun omstandigheden.

“Als je de zorg spreidt, en je hebt vijf hartcentra waarvan er vier in de Randstad staan en één in het noorden, dan is het niet logisch dat je er twee in de Randstad openhoudt en die in het noorden sluit. Al blijft het natuurlijk niet voor elk kind ideaal. Als je in het noorden van Overijssel woont, moet je ook ver reizen, naar ofwel Groningen of Utrecht.”

Los van de kinderen, het weghalen van een belangrijk specialistische afdeling uit Groningen valt natuurlijk niet lekker op dit moment.

“Nee, die emotie wordt door kinderen ook genoemd. Moeten ze nu alles uit Groningen wegtrekken, zeiden ze. Je hebt hier studenten geneeskunde. Als het centrum weggaat, wat doen zij dan? In gesprekken die ik met het UMCG voerde hoorde ik de vrees dat door het vertrek van het kinderhartcentrum andere specialisaties ook kunnen verdwijnen. Transplantaties bij kinderen bijvoorbeeld. Daar heb je die specialistische hartzorg voor nodig. Het gevaar is dat je een uitholling krijgt als je een belangrijk centrum als de kinderhartafdeling weghaalt.”

